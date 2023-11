Journée mondiale des célibataires : Fierté et désir de quitter le célibat

Le samedi 11 novembre 2023, a été célébrée la Journée mondiale des célibataires. C’était l’occasion pour le monde du célibat de célébrer sa fierté d’être dans cet état matrimonial, mais surtout le souhait de rompre avec le célibat.

Contrairement aux mariés, les célibataires ont leur Journée mondiale qu’ils célèbrent chaque 11 novembre. Le jour des célibataires a été créé dans les années 1990 par un petit groupe d’étudiants chinois qui voyaient dans cette date (le 11.11) un signe.

En Chine, le chiffre “1” représente l’individualité. C’est donc pour eux, l’occasion de manifester leur fierté d’être célibataires, mais c’est surtout devenu, à l’instar de la Saint-Valentin, une fête des amoureux et amoureuses, l’opportunité pour la plupart de déclarer leur flamme à l’être aimé.

Mais avec le temps, cette journée a pris de l’ampleur jusqu’à ce que les Nations unies l’aient décrétée comme Journée mondiale, une occasion pour le monde du célibat, de célébrer sa fierté, mais surtout l’occasion de quitter le monde du célibat.

Au Mali, peu de Maliens savaient qu’il existait une journée dédiée aux célibataires. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné, comme le dit l’expression. Une phrase qui résonne dans la tête de bon nombre de célibataires maliens que nous avons demandés.

D’après eux, le célibat présente de nombreux avantages, tels qu’une liberté totale, une souplesse sans équivoque et une tranquillité sans pareille.

L’avantage du célibat, c’est que tu n’as pas à te soucier de ce que va faire l’autre personne. “Mais lorsqu’on est en couple, on passe notre temps à se soucier de ce que pense ou fait l’autre. Alors que dans le célibat, tu n’as pas ce genre de problème et tu es plus libre comme l’air dans ton esprit”, nous explique Moctar, un célibataire de 30 ans.

Mariam, une célibataire de 27 ans enchaîne les relations de longue durée qui aboutissent toujours à la déception amoureuse. Elle préfère être seule que d’être mal accompagnée chaque fois. Elle attend avec impatience qu’un prince charmant qui partage sa vision amoureuse vienne demander sa main pour le meilleur pour le pire.

“Je me réjouis pleinement de ma situation de célibat. Car, je fais ce que je veux, je regarde ce que je veux, je rentre à la maison quand je veux et surtout comme on le dit dans notre jargon pas de goumin (déception amoureuse)”, dit-elle.

Ousmane Mahamane

