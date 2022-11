Le ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme a animé une conférence de presse, le vendredi 04 novembre 2022, dans la salle de réunion de son département sur les préparatifs de la 1ère édition de la journée nationale consacrée aux légitimités traditionnelles.

Dans son intervention, le ministre Andogoly Guindo a précisé que les légitimités traditionnelles englobent, à la fois, les familles fondatrices, les autorités traditionnelles qui sont les chefs de villages, de fractions et de quartiers (nommés par des actes administratifs), les chefs coutumiers et les religieux. « Les légitimités traditionnelles sont des moyens essentiels et incontournables pour parler des questions et des sujets aussi importants requérant l’expertise, la compétence et les aptitudes avérées et reconnues dans la conduite de la réconciliation nationale et la régulation sociale.

Elles sont maintes fois mises à profit dans la recherche de solutions aux différentes crises qui ont émaillé l’histoire contemporaine et même récente du Mali », a expliqué le ministre Guindo.

Compte de leur rôle important, le Décret n°2022-0128/PT-RM du 04 mars 2022 a institué le 11 novembre comme la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Cette première édition mobilisera les institutionnels, les responsables des collectivités territoriales, les communautés, les professionnels du patrimoine, les universitaires, les chercheurs et les organisations de la société civile pour échanger sur l’implication des légitimités traditionnelles dans la prise de décision sur les questions de paix, de développement et de refondation de l’Etat. « L’objectif global de la journée est de contribuer à mieux exploiter le système de gouvernance des légitimités traditionnelles pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et soutenir la refondation de l’Etat », a-t-il fait savoir.

Pour la réussite de la journée, Amadou Dagamaissa, au nom du RECOTRADE, rassure le ministre de l’accompagnement de tous les griots du Mali.

Plusieurs activités sont au programme de cette journée. Il s’agit entre autres des conférences-débats sur le thème ‘’ Place et rôle de légitimité traditionnelle dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la refondation de l’Etat’’, des jeux concours, expositions- photos, consultations médicales, ophtalmologiques et en géronto-gériatrie.

Binafou Dembélé, stagiaire

