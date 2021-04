Jusque là Diadié dit Amadou Sankaré demeure le président légitime du CNPM

La Cour d’Appel de Bamako, a dans sa décision du vendredi 23 avril 2021, déclaré irrecevable la procédure de rétractation engagée par Mamadou Sinsy Coulibaly contre le bureau de Diadié dit Amadou Sankaré. Ainsi Diadié dit Amadou Sankaré demeure président du CNPM.

– maliweb.net -Le samedi 24 avril 2021 au siège du CNPM, les avocats de Diadié dit Amadou Sankaré ont animé une conférence de presse pour informer l’opinion publique des derniers rebondissements judiciaires dans l’affaire de la présidence du CNPM. L’information du jour concerne deux décisions de justice (au niveau du tribunal de la commune 4 et de la Cour d’Appel).

L’ordonnance de rétraction accordée à Mamadou Sinsy Coulibaly par le tribunal de la commune IV pour annuler l’ordonnance gracieuse d’installation du bureau de Dadié . A. Sankaré, a été déclarée irrecevable par la Cour d’Appel. Selon Me Badian Haggé, avocat de Monsieur Sankaré : « Depuis la fin de son mandat, Mamadou Sinsy Coulibaly n’a plus la qualité d’agir en tant que président du CNPM. Aussi sa requête a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.», dira-t-il.

Ce faisant l’ordonnance gracieuse d’installation de Diadié dit Amadou Sankaré reste d’actualité avec les avantages qui suivent. Selon les explications de Me Badian Haggé, l’ordonnance gracieuse d’installation octroyée à Monsieur Sankaré, confère à son bureau la pleine attitude d’exercer ses activités, d’occuper les locaux et surtout elle met fin aux suspensions dont fait objet le CNPM. Et qui l’empêche aujourd’hui de pleinement bénéficier de ses collaborateurs (l’Etat, et autres partenaires telles les banques).

Aussi cette décision judiciaire devrait mettre en confiance les partenaires du CNPM et les inciter à travailler en toute confiance avec le bureau installé en vue de faire évoluer le secteur privé ; Pan important de l’économie nationale.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

