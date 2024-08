Assises spéciales sur les crimes économiques et financiers : 7 ans de réclusion infligée à Sadio Coulibaly pour faux et usage de faux

Le trentenaire a tenté de soustraire 15 millions 900.000F à la Banque Commerciale du Sahel (BCS-SA) au nom d’un client dénommé Amadou Koïta et à l’ordre d’un certain Sékou Traoré. N’ayant pas pu aller au bout de sa forfaiture, Sadio Coulibaly a été appréhendé et placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux. Le jeudi 15 Août dernier, il était devant la Cour d’Assise pour la charge mentionnée contre lui et il fut condamné à 7 ans de prison ferme.

Les faits datent de 2021. En effet, un matin, selon l’arrêt de mise en accusation et de renvoi devant ladite Cour, Sadio Coulibaly, tractoriste de son état, s’est présenté aux guichets de la BCS-SA muni d’un chèque N°346551 portant sur la somme de 15 millions 900.000F émis par Amadou Koïta, titulaire du compte N°1004401001251107021978 à l’ordre de Sékou Traoré. Il avait également en possession de la carte nationale d’identité du concerné comportant sa photo. Pour cela, le guichetier a présenté le chèque, à son tour, au Chef d’Agence pour vérifications. Joint au téléphone pour cette fin, le propriétaire du compte a déclaré n’avoir pas émis de chèque et l’accusé a été interpellé et mis à la disposition du Commissariat de Kati-Coura pour enquête avant d’être poursuivi pour faux et usage de faux.

Et pour le cas de Alou Traoré, qui était un supposé complice de l’inculpé, il n’a point été retrouvé malgré de multiples recherches. Ce faisant Sadio a été le seul maintenu dans le lien de ce crime. Détenu depuis le 18 Octobre 2021, il a comparu devant la Cour d’Assises la semaine dernière et répondait à l’accusation de faux et usage de faux. Reconnu coupable, il écope de 7 années d’emprisonnement.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :