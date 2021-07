Le ministre Mamoudou Kassogué en visite à la Cour d’appel de Bamako : « Les autorités ont compris que la justice est au cœur du changement, sans cette justice, on ne peut pas redresser le pays »

Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, accompagné d’une forte délégation, a effectué, le jeudi 1er juillet 2021, une visite de courtoisie à la Cour d’appel de Bamako pour solliciter l’accompagnement de l’ensemble de la famille judiciaire d’une part et d’autre part, pour s’enquérir des conditions de travail du personnel et si nécessaire d’y apporter des améliorations. Au cours de cette visite, le ministre a invité le personnel de la justice à un traitement rapide des dossiers. « Les autorités ont compris que la justice est au cœur du changement, sans cette justice, on ne peut pas redresser le pays. Sans une justice crédible, sans une justice distribuée de manière efficace, on ne peut rien réussir de grand. C’est pourquoi, il est attendu de la justice, un traitement rapide des dossiers », a souligné Mamoudou Kassogué.

Arrivé aux environs de 9h 56mn, le ministre Mamoudou Kassogué a été accueilli par le représentant du Premier Président de la Cour d’Appel de Bamako, le conseiller Aldjoumat Dicko, et par le Procureur Général Idrissa Arizo MAÏGA. Après un entretien entre le Garde des Sceaux et les Chefs de service de la Cour d’Appel, c’est avec l’ensemble du personnel que le Ministre s’est entretenu.

Dans son message, le ministre Kassogué a fait savoir que cette visite de courtoisie a pour objectif de solliciter l’accompagnement de l’ensemble de la famille judiciaire pour la réussite des différentes missions d’une part et d’autre part, s’enquérir des conditions de travail du personnel et si nécessaire d’y apporter des améliorations. Il a remercié la cour d’appel pour l’accueil qui lui a été réservé ainsi qu’à sa délégation.

Le ministre Mamoudou Kassogué a souligné que sa nomination comme Garde des Sceaux ne veut nullement dire qu’il est le meilleur de tous, mais «c’est une expression de la volonté divine ». Au cours de cette visite, le ministre a invité le personnel de la justice à un traitement rapide des dossiers. « Les autorités ont compris que la justice est au cœur du changement, sans cette justice, on ne peut pas redresser le pays. Sans une justice crédible, sans une justice distribuée de manière efficace, on ne peut rien réussir de grand. C’est pourquoi, il est attendu de la justice, un traitement rapide des dossiers », a souligné Mamoudou Kassogué.

Aussi, pour relever le défi, il a souligné que les Autorités de la transition attendent beaucoup de la Justice sur les terrains de la lutte contre l’impunité, la corruption. « Nous sommes attendus sur la mise en place d’une politique pénale qui répond aux aspirations des populations… cette politique, nous pouvons l’imprimer chaque jour à travers nos actes », a laissé entendre le Garde des Sceaux.

Le Ministre a sollicité les membres de la Cour d’Appel de Bamako à faire des propositions sur des actions urgentes à impact rapide à mettre en oeuvre pour changer l’image de la Justice. Dans la même logique, le Ministre Kassogué a souligné l’importance de la Communication dans les actions de tous les services pour informer les populations.

Le Garde des Sceaux de reconnaître que d’énormes efforts sont faits, mais qu’il faut davantage doubler d’efforts pour faire face aux défis liés à l’organisation des élections transparentes dans laquelle la Justice a un rôle à jouer.

A sa suite, le représentant du Premier Président de la Cour d’Appel, Aldjoumat Dicko a rassuré le ministre de leur accompagnement sans faille. Le Procureur général près la Cour d’Appel a évoqué certaines difficultés auxquelles le Garde des Sceaux promet de trouver des solutions dans la limite des moyens du gouvernement.

Aguibou Sogodogo

