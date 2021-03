On croyait l’affaire terminée, c’était sans compter sur la dernière ‘’ balle’’ dans le revolver du Procureur en charge du dossier. Ce dernier a décidé, contre toute attente, de faire appel à la décision de mise en libéré de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako.

-maliweb.net- Des centaines de personnes rassemblées, ce mardi soir, devant la prison centrale de Bamako. De 14 à 19h, ils sont spontanément sortis, majoritairement des fans du chroniqueur Ras Bath, pour « célébrer » la justice malienne, et voir en premier leur Guide, détenu avec quatre autres personnalités, depuis plus de 70 jours, pour « Complots contre les institutions de la transition ». La joie aura été de courte durée. Les détenus ne sortiront jamais. En tout cas pas ce soir-là.

« De beaux draps… »

Le procureur s’est opposé à la mise liberté des détenus, nous apprend-on. « Le Procureur général de Bamako dans de beaux draps », commente tôt ce mercredi matin, l’avocat et ancien ministre de la Justice, Me Mamadou Ismaila Konaté. « Offensive néfaste » pour contrecarrer les effets d’une décision, ajoute l’avocat dans un tweet. Selon Me Konaté, le pourvoi du procureur « viole la règle » au pénal. Car, « la liberté est le principe », en la matière.

Même analyse du côté de Me Kassoum Tapo, l’un des conseils des accusés. « Nous allons revoir le procureur général demain [NDLR, aujourd’hui] pour discuter avec lui et essayer de le ramener à la raison pour qu’il libère les gens », plaide-t-il, dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Selon Me Tapo, le procureur a le droit de pourvoi. Mais ne pas remettre des « innocents » en liberté est une « séquestration et une détention arbitraire ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

