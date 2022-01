En cette période trouble de la Nation, le président de Kaoural Renouveau international, El Hadji Oumar Abdou Touré et ses camarades militants se sont mobilisés le samedi 29 janvier 2022 à leur siège. Cette grande mobilisation a été l’occasion pour eux de souligner leur soutien ferme aux autorités de la Transition notamment au Président de la Transition le Colonel Assimi Goïta.

Pour une assemblée générale ordinaire des secrétaires généraux, les militants et sympathisants de l’association Kaoural Renouveau étaient sortis en masse pour échanger sur la situation sociopolitique du pays en plus de la redynamisation de leur base. Prenant la parole, le secrétaire politique de Kaoural renouveau international Abdoulaye Mangara a dressé le paysage sociopolitique du Mali depuis les années 2012, les crises engendrées jusqu’à la prise du pouvoir par l’ancien président feu Ibrahim Boubacar Kéita en 2013, sa réélection en 2018 jusqu’à sa chute en août 2020 pour cause de mauvaise gouvernance. Monsieur Mangara n’a pas manqué de rappeler leur grande participation aux différentes initiatives du M5 RFP (mouvement populaire du 5 juin) qui a conduit au déclin de l’ancien régime par l’intervention des militaires. Aussi soulignant leur adhésion aux directives données à la Transition dirigée par le Colonel Assimi Goïta avec à ses côtés Choguel Kokalla Maïga comme premier ministre, le secrétaire politique de Karoual Renouveau, a tenu à réaffirmer aux militants de l’association leur adhésion à la trajectoire du pays. Quant au président de ladite association El Hadji Oumar Abdou Touré, il a clamé fermement leur soutien et accompagnement au président de la Transition et son chef de gouvernement. S’agissant des soubresauts diplomatiques qui persistent entre le Mali et la communauté régionale et internationale, Monsieur Touré invite l’ensemble des maliens à soutenir les autorités de la Transition et à demeurer mobiliser autour d’elles. Poursuivant le président de Karoual renouveau international et ses militants déclarent être prêts à faire barrage pour la sécurisation des autorités contre toute ingérence extérieure. Toujours dans la lancée de mieux accompagner les autorités, le président Touré, a donné le ton à l’ensemble de ses secrétaires généraux pour une redynamisation de leur base et la mobilisation des militants pour porter la Transition et la soutenir vers la réussite.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

