Le président de la transition décrète un deuil national suite au grave accident de Zambougou mardi

Un deuil national de trois jours à compter du jeudi 05 août 2021 à 00 heure, est déclaré sur toute l’étendue du territoire national en hommage aux victimes de l’accident de la circulation routière survenu le mardi 03 août 2021 à Zambougou dans la Région de Ségou, a appris l’AMAP de source officielle.

Cette même source précise que les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil.

En rappel, un grave accident est survenu mardi, à Zambougou, entre un camion et un bus de Transport, occasionnant la mort de 41 personnes et faisant plusieurs blessés. Les ministres des Transports et son homologue de la sécurité avaient effectué le déplacement pour présenter les condoléances des autorités aux familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

KM

Source : (AMAP)

