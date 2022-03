Ce mardi 08 mars 2022, le monde célèbre la Journée Internationale des droits des Femmes. Elle s’inscrit cette année sous le thème de « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » – en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes (ONU FEMMES).

Célébrer la Femme dans le monde en général et particulièrement ici en Afrique et au Mali est un témoignage de la reconnaissance de l’humanité entière pour nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles. En cette journée qui leur ai dédiée, je pense aux nombreuses femmes de notre cher pays qui, du fait de cette crise multiforme, sont devenues des veuves, des déplacées et des réfugiées. Qu’elles trouvent ici l’expression de toute ma solidarité.

Piliers de nos foyers, les Femmes incarnent toutes les valeurs de notre société faites de courage, d’abnégation, de don de soi, de sacrifices pour le bien-être de la famille et de la bonne éducation de nos enfants. Les femmes maliennes sont des actrices incontournables du développement socio-économique de notre pays dans tous les secteurs : agriculture, élevage, pêche, commerce, administrations etc…

La Fondation MALIBA, que j’ai l’honneur de présider, a fait de l’amélioration de la condition des femmes maliennes une de ses priorités. Depuis plus de trente ans, à travers l’octroi de bourses d’études, la construction des classes, des maternités et des salles de soins ainsi que leur équipement, des aides en nature aux déplacées et aux réfugiées, nous n’avons pas manqué d’accompagner nos braves femmes maliennes pour les soustraire de la précarité.

En ce jour solennel, je suis à Koutiala pour célébrer la Journée du 08 mars et présider la cérémonie de la fin de formation en technique de fabrique du savon au bénéfice de 220 femmes de la Région de Koutiala. Après 10 jours de formation 220 femmes ont été outillées en kits pour la fabrication du savon moderne, de l’eau de javel et du détergent pour leur permettre d’acquérir une indépendance financière. Le coût de cette formation, estimé à plus de 40 millions de francs CFA, est entièrement financé par la Fondation MALIBA.

Cette cérémonie vient en complément de la remise récente à la Région de Koutiala de 04 forages d’eau et des dons en vivres pour un coût global de 100 millions de francs CFA.

Afin d’agrémenter cette belle Journée dédiée aux Femmes, j’ai procédé à une distribution gracieuse de plus de 6 000 pagnes commémoratifs du 08 mars au bénéfice de plusieurs de nos braves femmes du Mali.

Pour rappel, la Fondation MALIBA a réalisé au cours de l’année écoulée 133 forages d’eau pour atténuer la corvée d’eau de nos sœurs. De même cela a permis d’initier des projets de maraichages. Ce programme de forage se poursuit en ce moment à travers plusieurs villes du Mali.

Toujours dans le souci d’assurer aux femmes une autonomie financière, la Fondation MALIBA a également fourni des moulins à de nombreuses femmes rurales vivant dans la précarité. Courant 2021, plus de 1000 femmes ont été formées à la fabrication et à la commercialisation du savon et d’autres produits d’entretiens. Elles ont bénéficié de kits de production leur permettant de commencer une activité génératrice de revenus.

Afin de coller au thème de la Journée Internationale des droits des Femmes 2022, à savoir ‘’donner une réponse aux changements climatiques et à leur atténuation’’ la Fondation MALIBA a initié un ambitieux programme de reboisement de 61 000 arbres, en cours d’exécution, pour la 61ème année du Mali.

La Fondation MALIBA va poursuivre ces actions en faveur des femmes maliennes à travers tout le pays afin d’améliorer leurs conditions.

Vive les femmes maliennes dans un monde de paix et de prospérité.

Bonne fête du 08 mars 2022.

Qu’Allah bénisse le Mali.

Aliou Diallo

Président d’Honneur de l’ADP – MALIBA

Commentaires via Facebook :