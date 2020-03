L’enlèvement du chef de l’opposition, Soumaïla Cissé, ne fait que démontrer une fois de plus l’incompétence des gouvernants maliens. Nous sommes indignés mais surtout pas surpris. En effet, l’État malien s’est avéré incapable d’assurer une sécurité́ effective et efficace dans l’ensemble du pays. L’incompétence du régime, sa négligence et ses abus n’ont fait que laissé un vide de pouvoir que les rebelles djihadistes rivalisent pour combler.

Nous ne devons pas agir comme s’il ne s’agissait que d’un accident passager et malheureux. Tous les Maliens ont le fardeau de supporter nos otages. Cela est particulièrement vrai pour les familles de ceux qui ont été si horriblement assassinés, ainsi que pour ceux qui sont toujours retenus en otages. Nous devons prier profondément et sincèrement avec et pour eux, et pour l’intervention divine car ce régime est réellement à bout de souffle.

Cheick Boucadry Traore

