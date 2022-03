Les difficultés Dans le cadre du 8 mars, la journée internationale de la femme, l’association malienne des personnes de petites taille (AMPPT) a organisé, le vendredi 18 mars à l’Hôtel Méridiana ex-Kempeski, une conférence-débat sur le thème : «Femmes de petite taille au sein d’un foyer », avec des affiches portant la profession de foi de l’association, « Petite taille – Grande Âme » !

La présidente de l’AMPPT, Mme Diarra Kadidiatou Barry a expliqué qu’«il est important de signaler que les femmes de petite taille sont parmi les plus exposées à diverses formes de discriminations à cause de leur situation de handicap. Et leur intégration reste un défi à relever ». Car, ajoute-t-elle, il est évident que la promotion des personnes handicapées est une priorité des plus hautes autorités du pays, mais force est de reconnaitre que les femmes de petite taille sont encore confrontées à des difficultés, qui ont pour nom : le regard négatif des autres, les préjugés et les fausses croyances, l’humiliation, la restriction des droits, les violences physiques, la réticence au mariage avec une personne de petite taille.

Et d’assurer que c’est aussi une journée de paix et de réconciliation pour tous, et l’occasion de revendiquer l’égalité et faire un bilan de la situation des femmes dans la société. « Nous sommes très fières comme toutes femmes africaines, nous femmes de petite taille avons créé une dynamique de développement, levier déterminant contre l’ignorance et la pauvreté, permettant aux délaissées de se prendre en charge pour vivre avec dignité et participer au développement de notre pays, le Mali Kura. De nos jours les personnes de petite taille, portent haut le drapeau national, partout au Mali, en Afrique et dans le monde entier. Ils apportent leur modeste contribution à l’édification d’une paix et d’une réconciliation gage de tout développement durable », a-t-elle souligné.

A l’en croire, ces femmes rencontrent beaucoup de difficultés du fait de leur handicap et surtout leur morphologie ou la taille. Des questions relatives aux attitudes à leur endroit, ou aux attentes par rapport à leur rôle dans la société, leur style de vie et les décisions qui concernent leur avenir, leur vie privée, leur vie professionnelle, leur vie sociale tout court ont été abordées. « Si se marier est un combat, s’y maintenir au sein d’un foyer est une autre paire de manche », a-t-elle déclaré. Avant d‘assurer que les femmes de petite taille subissent les plus forts impacts de la vie conjugale au sein des familles. Car face à elles s’amplifient les inégalités entre les épouses et les scènes de ménages…

Selon le représentant du maire de la commune III, cette conférence est un privilège pour célébrer « les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes de petite taille ». Ce thème évocateur, dira-t-il, invite à apprécier le chemin parcouru par les femmes de petite taille dans le foyer et à apprécier les efforts engagés pour leur équilibre, leur épanouissement et celui de leur famille dans le Mali en refondation.

Selon le témoignage de Hawa Touré, une femme de petit taille, vivant dans une grande famille « …Vraiment, ce n’est pas facile, nous ne sommes pas comme les femmes normales. Tout est difficile, les plaintes des beaux-parents, le regard de la société, ce n’est pas du tout facile, même faire la lessive n’est pas facile pour nous, les hauteurs des ustensiles, la lourdeur des marmites, et surtout dans les grandes familles. J’invite tout le monde à prendre soin des personnes de petit taille, car toute vie est vie » a-t-elle affirmé.

Et un autre témoignage, celui de Kany Traoré : « On n’a pas assez de force pour les travaux et aussi pour prendre de l’eau avec les pousse-pousse, pour les renverser dans les barriques, est très difficile surtout moi, qui a les mains très courtes, je ne peux pas atteindre les hauteurs. Je remercie les membres de ma famille, qui me soutiennent nuit et jour, surtout ma belle-mère et les autres femmes mariées dans mon foyer, qui m’aident en tout. Je n’ai aucune difficulté dans mon foyer, je rends grâce à Dieu ».

Rappelons que l’AMPPT est une organisation apolitique regroupant l’ensemble des personnes de petite taille. Elle œuvre pour l’épanouissement, le développement et la promotion des personnes de petite taille.

Mama KEITA (stagiaire)

Commentaires via Facebook :