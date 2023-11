Lycée Amadou Toumani Touré de Mopti : Le président ATT entre dans l’immortalité !

Le lycée public de Mopti porte désormais le nom de l’ancien président feu Amadou Toumani Touré. Il a été baptisé “Lycée Amadou Toumani Touré de Mopti (LATT-M)”. La cérémonie de baptême de ce lycée a eu lieu le samedi 11 novembre 2023 sous le haut patronage du ministre de l’Education nationale, représenté par Daouda Doumbia, directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti, qui avait à ses côtés Mangal Traoré, représentant Mme Touré Lobbo Traoré. Pour ce baptême, tout Mopti est sorti pour rendre hommage à son fils, l’ancien président Amadou Toumani Touré.

Mopti a immortalisé l’ancien président, feu Amadou Toumani Touré en donnant son nom au lycée public de Mopti. Ce lycée s’appelle dorénavant “Lycée Amadou Toumani Touré de Mopti (LATT-M)”. Ce choix, selon le maire de la Commune urbaine de Mopti, Issa Kansaye, n’est pas le fait du hasard. Il s’agit, a-t-il poursuivi, d’immortaliser et rendre hommage à l’ancien président qui était l’ami des enfants, des élèves, des étudiants. “ATT mérite que son nom soit donné au lycée public à cause de tout ce qu’il a fait pour cette région et pour le Mali. ATT était l’homme du peuple. Il est toujours dans le cœur et l’esprit des Maliens”, a dit le maire.

Le proviseur Moussa Dicko a déclaré que le baptême du lycée fera date. Il a salué les membres du Comité de gestion scolaire du lycée, l’Association des parents d’élèves qui sont à l’origine de ce changement de nom du lycée. “En effet, c’est leur déclaration d’adhésion au projet de changement de nom du lycée public de Mopti, en étroite collaboration avec la direction qui a eu l’approbation et le soutien du comité syndical des enseignants de notre établissement, du comité AEEM, du préfet du cercle de Mopti, du président du Conseil de cercle de Mopti, du chef de village de Mopti, du chef de quartier de Toguel, du directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti et les autorités compétentes de l’Education nationale. Et c’est avec une immense joie que le comité d’organisation a accueilli l’avis favorable de Mme Touré Lobbo Traoré, épouse de Son Excellence feu Amadou Toumani Touré pour être la marraine de la cérémonie de baptême. Le comité d’organisation tient à lui témoigner toute sa reconnaissance pour ses soutiens matériels et financiers pour la réussite dudit événement. Le choix du nom d’Amadou Toumani Touré n’a rien de hasardeux. En effet, nous avons à la fois voulu immortaliser l’homme et lui rendre hommage en vertu de son passage élogieux à la tête de notre pays”, a-t-il expliqué.

Le proviseur a ajouté que le “Lycée Amadou Toumani Touré de Mopti (LATT-M)” a 18 salles de classes ordinaires, 7 salles spécialisées (un centre de documentation et d’information, une salle informatique, 4 laboratoires dont 2 fonctionnels et une infirmière), un bloc administratif de 8 bureaux et une salle des professeurs, un logement d’astreinte. A la date du 11 novembre 2023, l’établissement compte 58 agents dont 8 femmes et un effectif de 901 élèves dont 452 filles. Les enseignants tenant les classes sont au nombre de 43 dont 3 femmes. “Les résultats scolaires de l’année scolaire 2022-2023 du lycée Amadou Toumani Touré de Mopti sont encourageants. Ainsi, les taux de réussite par niveau d’études sont les suivants : niveaux 10e année : 59,13 % ; niveau 11e année : 63,45 %, niveau terminale : 24,92 % contre 17,2 % en 2021”, a-t-il souligné.

“ATT était habité par la mission qu’il s’était fixée au péril de son énergie et de sa santé…”

Représentant la marraine de la cérémonie de baptême, Mangal Traoré s’est réjoui de la tenue de la cérémonie de baptême du lycée public ATT de Mopti qui intervient dans le cadre de la commémoration du 3e anniversaire du rappel auprès de son Créateur du président Amadou Toumani Touré, prématurément arraché à l’affection de toute la nation malienne le 10 novembre 2020.

En cette circonstance mémorable, il a adressé ses sincères remerciements à Amadou Sy Savané, le ministre de l’Education nationale, à son prédécesseur Mme Sidibé Dédéou Ousmane ainsi qu’aux plus hautes autorités de la Transition pour cette marque d’estime et de considération à l’endroit du président Amadou Toumani Touré dans la ville de Mopti qui l’a vu naître. Il a également remercié le colonel-major Abbas Dembélé, gouverneur de la région de Mopti. Il a ensuite exprimé, au nom de la marraine, Mme Touré Lobbo Traoré, sa profonde gratitude à Issa Kansaye, maire de la Commune urbaine de Mopti, et à Baba Touré, chef de village d’Amirou Mopti, pour leur disponibilité constante. Il a tenu à remercier le comité de gestion scolaire, l’Association des parents d’élèves, le comité syndical des enseignants, le comité AEEM, la direction du lycée, le préfet, le président du Conseil de cercle, le chef de quartier de Toguel, le directeur de l’Académie d’enseignement de Mopti et tous ceux qui de près ou de loin ont soutenu et accompagné cette initiative à laquelle le département de tutelle et les plus hautes autorités ont donné leur onction.

“Evoquer le président ATT en ce jour mémorable, prendrait certainement des heures tant il a imprimé son empreinte qui restera indélébile, pour les générations actuelles et futures de notre pays, qu’il a contribué à façonner comme l’illustrent au demeurant les termes ci-après pour le désigner : le Soldat de la démocratie et du développement ; l’Humanitaire engagé dans la lutte pour l’éradication de la dracunculose ; l’Ami des enfants ; le Médiateur international et faiseur de la paix dans les conflits sous régionaux, notamment en Centrafrique ; l’Infatigable Bâtisseur qui a construit des ponts, des routes, des autoroutes, des aéroports, écoles et cité Universitaire, des Hôpitaux, des complexes sportifs, des logements sociaux ; l’initiateur de la Loi d’orientation agricole, de la gratuité de la césarienne et de l’Assurance-maladie obligatoire (Amo). Ces quelques points qui peuvent être encore déclinés à l’infini, attestent à suffisance que l’Homme était habité par la mission qu’il s’était fixée au péril de son énergie et de sa santé, de faire du Mali, un Etat émergent et respecté dans le concert des nations car il avait le Mali chevillé au corps. De tous les qualificatifs que lui ont donné ses contemporains, celui de «l’Enfant prodige de Soudou Baaba» était un de ceux qu’il affectionnait en particulier, tellement était viscéral son attachement à Mopti, la Venise malienne. Dans une de ses interviews, il ne manquait pas au demeurant de souligner son vœu ardent de se retirer ici à Mopti, pour y passer ses vieux jours en compagnie d’amis d’enfance issus de toutes les couches de la société, dont certains qui nous ont quitté et avec lesquels il aimait parler de tout et de rien, sur le toit de la maison paternelle à Wayenkoré, tard dans la nuit et à la belle étoile, lors de ses visites officielles, en dehors de toute forme de protocole. Cela aussi était un trait caractéristique du président ATT connu pour sa simplicité, son accessibilité et sa très grande humilité”, a salué Mangal Traoré. Il a salué la présence des camarades d’enfance d’ATT ainsi que ses camarades de promotion de l’Ecole normale secondaire (EN Sec) de Badalabougou qui ont tenu à se faire représenter par leur président, Badara Aliou Coulibaly. Pour Mangal Traoré, cette cérémonie de baptême du lycée public de Mopti est un formidable clin d’œil du destin à l’endroit du général Amadou Toumani Touré dont la première vocation était l’enseignement en tant que professeur d’histoire-géographie. Il a été, par la suite, admis au concours d’entrée à l’Emia de Koulikoro. C’est ainsi qu’il a enseigné le métier des armes, à plusieurs générations de militaires.

Au nom de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation ATT pour l’Enfance, Mangal Traoré a renouvelé son infinie gratitude aux plus hautes autorités de la Transition qui l’ont récemment honorée, en la désignant Marraine nationale du Mois de la solidarité et qui viennent encore en ce jour, d’ajouter un pan entier à l’édifice mémoriel de la reconnaissance méritée à l’endroit du président Amadou Toumani Touré.

“En ces moments difficiles que traverse notre pays, confronté à des défis complexes et multiformes, Mme Touré Lobbo Traoré joint sa voix à celle de tous ceux qui prient pour l’union sacrée de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, car ce pays est notre bien commun, que nous avons le devoir de préserver conformément au crédo du président ATT, qui a permis à toutes les filles et à tous les fils de la Nation, de jouer leur partition, dans l’œuvre d’édification du Mali éternel”, a-t-il dit.

“Un repère et un modèle pour les élèves de l’établissement”

Daouda Doumbia, le directeur de l’Académie de Mopti, a déclaré qu’il a la certitude que donner un nom à une école est le fruit d’une grande réflexion. “Baptiser un établissement public, lui donner un nom relève d’une grande responsabilité. Le nom ainsi acquis devient une composante essentielle de l’identité de l’édifice et immortalise l’homme, car comme le disait ce penseur, «la mort mange l’os, la mort mange la chaire mais l’immortalité engloutie la mort». Aussi, s’agissant d’une école, lieu sacré au sens républicain du terme, nous devons agir avec une extrême délicatesse et surtout avec justesse.

Notre responsabilité est don immense car le nom choisi pour le lycée doit constituer un motif de fierté, un repère et un modèle pour les élèves de l’établissement. Ce nom doit aussi porter nos valeurs collectives et ainsi permettre à toutes les générations de ce reconnaître à travers lui dans une forme de consensus. En conséquence, la proposition du comité de gestion scolaire, de la communauté et de l’administration scolaire de faire porter à cet établissement scolaire le nom d’Amadou Toumani Touré nous est apparue comme naturelle. Et personnellement, j’ai défendu avec conviction ce choix tant je considère que les valeurs qui ont animé les œuvres de cet homme raisonnent harmonieusement avec la vision collective de la communauté éducative de Mopti”, a-t-il déclaré. Il a espéré que les élèves du lycée Amadou Toumani Touré de Mopti auront la volonté d’exceller dans les études en donnant à ce lycée ce nom si prestigieux. La levée du voile sur la photo du président ATT sur le portail du lycée a mis fin à la cérémonie.

Siaka Doumbia

