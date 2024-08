L’ancienne ministre de la culture et du tourisme, Aminata Dramane Traoré, a été nommée présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune II du district de Bamako. Cette décision a été prise par le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation. La délégation spéciale de la commune II comprend également 5 membres.

La nomination d’Aminata Dramane Traore en tant que présidente de la délégation spéciale de la mairie de la commune II du district de Bamako est une décision qui illustre la confiance placée en cette militante connue aussi bien au Mali qu’à l’extérieur. Son parcours et son engagement militant plaident en sa faveur pour diriger la délégation spéciale d’une des plus grandes communes de la capitale.

En tant qu’ancienne ministre de la culture et du tourisme, Aminata Dramane Traore a démontré sa capacité à mener des projets d’envergure et à défendre les intérêts des citoyens. Son implication dans des initiatives citoyennes à la base, notamment le pavage, la réhabilitation du marché de Missira, le nettoyage des rues et le curage des caniveaux, sont autant d’actions qui témoignent son souci constant pour l’amélioration du cadre de vie des habitants de la commune.

La mise en place des délégations spéciales dans certaines collectivités du pays fait suite à des missions de contrôle de l’État et du Bureau du vérificateur général dans certaines communes de la capitale, et qui ont révélé des irrégularités dans leurs gestions. Cette mesure prise par le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation a pour objet d’instaurer une gestion transparente dans nos communes.

Il faut préciser que d’autres personnes ont été nommées membres de la délégation spéciale de la commune II. Il s’agit de : Aliou Kassogué, Mme Wélé Diallo Hawa Thiermé Traoré, Mohamed Traoré, Souleymane Satigui Sidibé, Bakary Koné et Sékou Gakou.

MS

