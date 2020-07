Maître Mohamed Ali Bathily tance Hadi Niangadou, premier vice-président de l’Assemblée nationale

Maître Mohamed Ali Bathily lors d’un débat à la radio Rempart estime que le premier vice-président de l’Assemblée nationale est pire qu’un faussaire.

C’est un sévère réquisitoire que Maître Mohamed Ali Bathily a sorti contre Hadi Niangadou, député élu en Commune II du district de Bamako. Selon l’ancien Garde des Sceaux, le colistier de Karim Kéïta est pire qu’un faussaire et se fiche du Mali. « Il se fiche de la justice malienne, il se fiche du pouvoir malien et se fiche des intellectuels maliens », a-t-il asséné.

D’après Maître Bathily, Hady Niangadou pense que c’est l’argent qui règle tout au Mali et que l’on ne doit pas regarder la manière dont on a gagné l’argent. « Qu’on ait trouvé l’argent par le bon chemin ou pas qu’on ait l’argent seulement et faire ce qu’on veut dans le pays », dit-il.

En cause, un problème foncier. Selon l’ancien ministre des Domaines et des Affaires foncières, le premier vice-président de l’Assemblée nationale a acquis un titre foncier sur une parcelle en contradiction avec la loi en la matière.

Il a indiqué que la parcelle en question était déjà occupée par plus de 1000 familles. Hadi Niangadou a malgré tout réussi à faire condamner 13 milliards de FCFA, a précisé Maître Bathily qui dit avoir déposé plus de cinq plaintes contre le député élu en Commune II. Dans plaintes qui sont restées pour l’instant sans suite. Ce que d’ailleurs ne comprend pas l’ancien Garde des Sceaux.

Comment peut-on donc confier l’Assemblée à des personnes comme Hady Niagadou ?, s’interroge Maître Mohamed Ali Bathily. « Moi je dis Hady, d’autres l’appellent honorable Hady mais moi, je n’ai jamais sorti ce mot (honorable Hady) de ma bouche si ce n’est pas sur votre antenne, pour moi c’est le déshonorable Hady et c’est tout », a-t-il conclu.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

