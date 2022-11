Le patron du Groupe Airness, Malamine Koné, a fait une fois de plus parler son cœur durant le mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion à travers plusieurs actions. Il s’agit des dons de vivres et d’enveloppes à plusieurs associations, de l’organisation de tournois sportifs et de la première Nuit des initiatives…

Une contribution conséquente. C’est ainsi que nous pouvons résumer l’apport du PDG du groupe Airness Malamine Koné à ce mois de la solidarité. Ainsi, le natif de Niéna dans la région de Sikasso, équipementier des Aigles du Mali, a fait de nombreux dons à plusieurs associations. Il s’agit entre autres de la remise des denrées alimentaires aux veuves et orphelins de militaires, à l’Office national des anciens combattants, aux retraités et victimes de guerre du Mali, aux pupilles de la République, à la Direction du service social des armées. Malamine Koné a aussi effectué des visites de courtoisie à l’Union malienne des aveugles du Mali, à l’Amaldeme, à l’orphelinat Niaber, à l’hôpital Mère enfants le Luxembourg, à l’Ortm. Dans tous les endroits où il s’est rendu, Koné n’est pas parti les mains vides.

Il a aussi présidé deux tournois Challenge Airness en football et en basketball. Le clou de son séjour au Mali a été la Nuit des trophées des initiatives dans la salle des banquets du CICB, un événement retransmis en direct sur l’Ortm. Une nuit au cours de laquelle une douzaine d’associations actives sur le plan humanitaire ont été récompensées chacune par le promoteur du Groupe Airness avec un trophée accompagné d’un chèque d’un million de FCFA. Au nombre des bénéficiaires de ces trophées, on peut citer l’Ong Al Barka, l’Association ADA, l’Amaldeme, la Fedama, la Fondation Famib, l’Association des femmes de la presse malienne, l’Ong ADPEN. Le Collectif cri de cœur, la Chaine de l’Espoir, hôpital Mère enfant le Luxembourg font partie des bénéficiaires… Un prix spécial a été remis au cours de la soirée à Abdallah Coulibaly de la Fondation Forum de Bamako.

Le patron du groupe Airness, qui avait à ses côtés deux membres du gouvernement, le ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, Oumarou Diarra, et son homologue des Maliens de l’extérieur, Alhamdou Ag Ilyene, a profité de cette tribune pour rendre un hommage mérité aux associations qui interviennent dans le domaine de l’humanitaire. Selon lui, le trophée des initiatives est important à plus d’un titre pour la simple raison que les différentes crises auxquelles notre pays est confronté affaiblissent nos valeurs républicaines, notre économie et accentuent les inégalités sociales.

“Le Mali, notre pays, a traversé beaucoup d’épreuves mais s’est toujours relevé grâce à des hommes, des femmes courageux, qui ont eu de l’énergie d’aider les plus démunis. Dans la vie, j’ai vu des destins brisés, j’en ai tiré un enseignement, chacun d’entre nous dans la vie peut être confronté à des difficultés. Dans ces instants-là, rien ne peut remplacer une main tendue. C’est dans ce contexte, que j’ai toujours pensé que là où il y a de la volonté, de la solidarité et de la paix, il y a forcément une raison d’espérer, car, que vous soyez bénévoles, travailleurs sociaux, ou chefs d’entreprises, vos différentes actions de solidarité permettent à certains de nos enfants d’avoir l’amour et l’affection dont ils ont été privés, parfois par leurs propres parents. Vous intervenez souvent auprès de certaines mamans pour qu’elles acceptent leurs enfants tels qu’ils sont. Ce soir, vous êtes récompensé, parce que vous vous êtes levés pour nous dire qu’il est urgent d’agir contre la pauvreté, la précarité, parce que les vies de familles entières sont détruites…“, a déclaré le boss d’Airness.

Selon lui, ces travailleurs humanitaires incarnent le Mali et symbolisent la solidarité. “C’est un honneur pour moi d’œuvrer à vos côtés pour soutenir les plus démunis”, a dit Malamine Koné. Le ministre délégué chargé de l’Action humanitaire, Oumarou Diarra, a salué la justesse du soutien du patron du Groupe Airness. “Notre pays traverse une crise multidimensionnelle avec pour conséquence 400 000 personnes déplacées et 182 000 réfugiés. D’une manière générale, la population malienne qui a besoin d’être assistée s’élève à plus d’un million de personnes. L’Etat a développé des politiques allant dans leur résilience, mais nous avons été beaucoup appuyés par les partenaires, et ce soutien de Malamine Koné est venu à point nommé”, a fait savoir le ministre Diarra.

Son collègue des Maliens de l’Extérieur d’ajouter que Malamine Koné est un exemple et qu’il voudrait faire de lui l’ambassadeur de la diaspora mais aussi et surtout du fonds d’investissement que le département veut mettre en place pour nos compatriotes. A souligner que plusieurs associations bénéficiaires de ces trophées ont témoigné de la générosité du patron du groupe Airness, qui a reçu au cours de cette soirée un trophée de récompense d’une agence de communication.

En tout cas Malamine Koné veut instituer ces trophées des initiatives dans le but d’accompagner et de reconnaitre le travail des associations qui interviennent dans l’humanitaire.

Kassoum Thera

