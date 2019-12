Au-delà du Dialogue national inclusif, dont l’objectif est de faire en sorte que tous les Maliens sans exclusive, se parlent pour parvenir à l’entente et à la cohésion, les religieux n’ont jamais manqué d’occasion pour prier Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux afin qu’il accorde la félicité à notre cher Mali.

Vendredi dernier, le Haut conseil islamique du Mali avait convié à une prière collective à la Grande mosquée de Bamako. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, y a pris part afin de joindre sa voix à celle des fidèles musulmans pour formuler des vœux et faire des bénédictions pour le retour définitif de la paix dans notre pays.

Le chef de l’état avait à ses côtés le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, plusieurs membres du gouvernement, des chefs d’institutions de la République. On notait aussi la présence du président du Haut conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara et de nombreux fidèles musulmans. «Ce jour est un grand jour pour nous. Nous demandons à tous d’invoquer Dieu, le Tout-Puissant pour le retour de la paix, de la concorde et de la cohésion entre nous», pouvait-on entendre çà et là dans la mosquée.

Après la prière sous la conduite de l’imam Koké Kalé, Me Harouna Toureh qui s’est présenté comme le porte-parole de la CMA et de la Plateforme, a demandé pardon à tous les Maliens au nom des groupes armés signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation. «Le plus important, c’est de se pardonner entre nous croyants. Nous demandons pardon à ce peuple qui a tant souffert depuis 2012. Pour lui, la prière du jour était l’occasion du grand pardon entre les fils de ce pays.

