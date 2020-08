Mali : les militaires mutins appellent « les fonctionnaires à la reprise du travail ce jeudi »

Le comité national pour le salut du peuple, à l’origine du coup de force contre le pouvoir de l’ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keita était face à la presse, pour appeler les agents du secteur privé et les fonctionnaires de l’Etat à reprendre le travail ce jeudi. Il a promis que des dispositions sont prises pour assurer la sécurité.

Maliweb.net- « Le comité national pour le salut du peuple salue l’engagement du peuple malien pour son attachement à la démocratie. Le CNSP invite le peuple à vaguer à leurs occupations et leur demande de reprendre sainement leurs activités. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain (ce jeudi) », a introduit, le porte-parole du CNSP, le Colonel-major Ismael Wagué.

Lequel rassure que des dispositions sont prises pour la sécurité des personnes et des biens ainsi que leurs lieux de travail. Sur la reprise du travail et le fonctionnement normal de l’administration , une rencontre était prévue au ministère de la défense et des anciens combattants entre les responsables du CNSP et tous les secrétaires généraux des départements à ce sujet.

Par ailleurs, le comité dit prendre toutes les mesures s’inscrivant dans le strict respect de la discipline contre tout porteur d’uniforme qui se fera prendre en fragrant délit de racket. « Le comité invite les personnes qui se livrent aux actes de vandalisme et de destructions des édifices à mettre fin . Au demeurant, tout contrevenant fera l’objet de sanction », a-t-il prévenu. Et le porte-parole du comité d’insister que lors des activités ayant conduit au renversement du pouvoir aucun mort n’est à déplorer de leur rang encore moins des blessés.

« Contrairement à certaines allégations qui parlent de quatre morts et 10 blessés. Nous insistons qu’à notre niveau, on a déploré aucun mort ni de blessé », a conclu le colonel-major Ismaël Wagué. Il faut noter qu’un membre du comité syndical de l’hôpital Gabriel Touré a annoncé que leur établissement sanitaire a enregistré 4 morts et 10 blessés dans la nuit du mardi. Ces victimes sont tombées lors des scènes de pillages et des actes de vandalisme contre les biens publics et privés .

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

