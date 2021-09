Mali : Ouverture de la table ronde sur la création de l’Organe Unique de Gestions des Elections et la validation de l’avant-projet des TDR des Assises Nationales de la Refondations (ANR)

Le représentant du Premier Ministre, Mamadou Kassogué , ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, a présidé le vendredi 24 septembre 2021 au Centre International de Bamako, l’ouverture de la table ronde sur la création de l’organe unique de gestion des élections et la validation de l’avant-projet des termes de références des assises nationales de la refondation.

– maliweb.net – Après maintes consultations et concertations, la table ronde sur la création de l’Organe Unique de Gestions des Elections et la validation de l’avant-projet des TDR des Assises Nationales de la Refondations (ANR), s’est ouverte le vendredi 24 à Bamako. Ils sont 600 participants toutes colorations institutionnelles confondues, à prendre part à cette rencontre qui se tient du 24 au 26 septembre au CICB.

Conjointement organisée par le ministère délégué auprès du premier ministre chargé des Reformes politiques et institutionnelles, le ministère de la Refondation de l’Etat en plus du ministre de l’Administration territoriale, la table ronde sur la création de l’Organe Unique de Gestions des Elections et la validation de l’avant-projet des TDR des Assises Nationales de la Refondation (ANR), se tient à la suite d’une série de consultation et concertation entre le gouvernement et les forces vives de la nation pour un besoin participatif et inclusif de l’ensemble des forces politiques et sociales. La présidence des plénières, est assurée par l’ex-ministre Modibo Kadjoké.

A l’ouverture des séances, le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahima Ikassa Maïga, dira que face aux menaces existentielles de l’Etat et de la nation, il est indispensable de procéder, non pas à des séries disparates de réformes, comme cela a été le cas ces dernières années, mais une refondation de l’Etat du Mali. Et qu’elle soit inspirée du patrimoine politico-institutionnel, des réalités socioculturelles et de nos valeurs partagées. Pour le ministre Maïga, la table –ronde devrait permettre de poser les balises de « la maquette et l’architecture » du nouvel Etat du Mali. Et ceci dans une démarche de complémentarité et dans un souci à la fois de modernité et d’ancrage dans les réalités socioculturelles nationales. Abordant dans le même sens, le ministre de la justice, Mamadou Kassogué, est revenu sur la pertinence de ces rencontres, une étape importante dans la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement adopté le 02 août dernier.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

