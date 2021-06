Mali : Ras Bath a bénéficié d’une liberté provisoire dans l’affaire dite ‘’outrage à magistrat’’

Placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Bamako en début de mai 2021 suite à une plainte de deux syndicats de la magistrature, l’activiste malien Mohamed Youssouf Bathily, plus connu sous le pseudonyme de “RAS BATH”, a bénéficié, ce mardi 15 juin, une liberté provisoire. Les avocats avaient introduit une demande de liberté provisoire pour leur client en attendant la date du jugement de l’affaire dite ‘’outrage à magistrat’’ qui l’avait conduit en prison alors qu’il venait à peine d’être acquitté dans une autre.

Il faut rappeler que Ras Bath sortait d’un emprisonnement de trois mois d’emprisonnement dans l’affaire dite de la « déstabilisation des institutions » avec quatre autres personnalités, dont l’ex-Premier ministre Boubou Cissé.

Acquitté, le chroniqueur de radio s’en prend aux magistrats dans son émission ‘’ grands dossiers’’. Sur les antennes de la radio Renouveau FM et les réseaux sociaux, il accuse le procureur et le juge d’instruction d’avoir complètement méconnaître la procédure, d’avoir « tordu la loi ». Cette sortie de Ras Bath a été qualifiée par le SAM et le SYLMA « outrageante, injurieuse, attentatoire à l’honneur », de l’institution de la justice. Aussitôt, les deux syndicats déposent une plainte en début mai contre lui au tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :