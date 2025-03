Abattu à bout portant par des individus armés non identifiés devant son domicile à Bamako le mercredi 19 mars dernier, l’association des Amis de la culture peule Tabital Pulaaku demande à la justice malienne d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur l’assassinat du notable Boubou Cissé.

La communauté peule du Mali est chagrinée par l’assassinat odieux du président de l’ex- marché au bétail du quartier de Niamana. Boubou Cissé, appelé par les intimes Boubou Tigal, personnalité de la communauté peule, a été tué « à bout portant par des individus armés non identifiés devant son domicile ». Ces bourreaux ont mis fin à ses jours le mercredi passé au moment où il rentrait chez lui en voiture avec son chauffeur. L’identité des deux assaillants reste pour l’instant inconnue. Ce crime odieux a été condamné par l’association des Amis de la Culture Peule – Tabital Pulaaku . Un communiqué signé par le président de cette association Sékou Mamadou Barry explique que « Le président du Garbal de Niamana a été abattu à bout portant par des individus armés non identifiés devant son domicile au moment où il s’apprêtait à y rentrer ».

Tabital Pulaaku Mali précise, dans son communiqué, que le défunt Boubou Tigal est un notable de la communauté peule, connu pour son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. Ce faisant, l’association sollicite les autorités maliennes à l’ouverture d’une enquête diligente aux fins d’élucider les circonstances et les causes de son assassinat.

Déjà, le chauffeur du défunt Boubou Tigal qui était dans le véhicule avec lui au moment de son assassinat témoigne dans une vidéo que les auteurs étaient deux assaillants qui ont intercepté son véhicule au moment il s’apprêtait à tourner dans une rue très proche de son domicile. « Les deux individus ont barré la route avec leur moto et m’ont intimé de m’arrêter. Boubou Cissé m’a demandé d’exécuter. et c’est à ce moment-là que l’un deux s’est approché du véhicule pour tirer trois balles à la tête et au cou pendant que le second filmait. J’ai couru pour me cacher », a témoigné le chauffeur dans cette vidéo au visage flouté pour cacher son identité.

Avant son assassinat, Boubou Cissé avait été enlevé en octobre 2024 par les hommes non identifiés et retenu plusieurs jours contre son gré. Cet enlèvement est intervenu suite à son opposition à la fermeture du marché à bétail qu’il présidait. Depuis l’attaque terroriste du 17 septembre 2024, les autorités maliennes ont ordonné la fermeture de plusieurs marchés au bétail pour une « raison d’Etat ». Le gouvernement soupçonnait que les marchés fermés serviraient de repaires pour les terroristes.

Siaka DIAMOUTE NE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :