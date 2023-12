Marché du Vétiver (Gongon Lili) et du Gueni à Ségou : Un commerce florissant

La deuxième édition de la tournée régionale de l’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM) s’est déroulée à Ségou, la cité des Balazans, durant la semaine écoulée. Elle fut l’occasion pour les journalistes reporters de mettre en lumière la riche culture du vétiver (Gongon-lili) et du Gueni.

Le vétiver (Gongon Lili) se présente comme un défenseur naturel contre les bactéries, offre une fraîcheur apaisante, un équilibre hormonal et est conseillé pour soulager les maux menstruels, de même que les ballonnements du ventre.

Il est 11h ce lundi à la foire hebdomadaire appelé « Ségou Tènè », le marché est situé entre le quartier Somono, la grande Mosquée et le fleuve du Niger, sous l’arbre, une vieille dame vendeuse de vétiver et Gueni, habillée en Wax multicolore avec un voile blanc sur le cou et un foulard vert sur la tête, est sollicitée par les femmes en cette période fraiche, créant une bousculade autour d’elle pour les achats. Elle s’appelle Fatoumata Coulibaly, qui n’est plus une étrangère au grand marché de Ségou. Ce, pour la simple raison, c’est depuis son enfance qu’elle accompagnait sa mère et sa grande sœur pour vendre ces produits. Partant, cette activité a pris le pas sur ses études. Aujourd’hui, ayant pris le relais, elle est seule à le faire sur place. Le vétiver et gueni selon elle, proviennent dans les zones où il y a du cours d’eau notamment Séribala et Niono. Elle soutient que ces produits aux multiples usages, sont prisés par les femmes en cette période de saison froide. Parlant du prix, elle précise qu’il varie entre 50F et 650F (le kilogramme). Sur son étale, il y’a trois catégories de gueni chacune offrant des vertus distinctes.

L’insécurité affecte la production de vétiver et du gueni

Malgré la montée en puissance de nos Fama l’insécurité continue toujours dans la région de Ségou, la disponibilité de ces produits est limitée surtout dans les zones rouges, malgré la persistance de la demande, notamment pendant les saisons de pluie et du froid. De nos jours, peu de cultivateurs s’adonnent à leur production.

Le témoignage d’une cliente

Elle souligne que son mari l’encourage à utiliser ces produits en raison de leur importance dans la vie du couple. Selon elle, le vétiver accélère la cicatrisation, facilite le nettoyage du corps et favorise le retour de couches et contribue à rétablir un cycle menstruel régulier. De plus, elle estime qu’il peut prévenir les infections urinaires ou vaginales et la sècheresse vaginale. En ce qui concerne le gueni, elle affirme qu’il aide à procurer une agréable odeur intime et la mauvaise haleine et est particulièrement apprécié pour ses nombreux bienfaits sur l’activité sexuelle.

Cependant, l’usage de ces produits suscite des interrogations, particulièrement de la part des célibataires, malgré leurs nombreux bienfaits pour la santé. En revanche, ces trésors verts de la terre continuent d’enrichir la vie quotidienne à Ségou.

Par Fatoumata Coulibaly

