Le Directeur Pays de Save the Children a présidé l’atelier de communication de Projet « le mariage n’est pas un jeu d’enfants ». Une rencontre avec les partenaires techniques et financiers et instituts Diplomatiques au Mali. C’était le mercredi dernier à l’hôtel Onomo.

Financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas pour un montant de 2.181.628.805 F CFA, pour une durée de 4 ans, ledit projet couvre 12 villages de la région de Sikasso et 31 villages de la région de Ségou, avec comme cible des jeunes filles et jeunes garçons de 10 à 18 ans scolarisés et non scolarisés, mères et pères d’enfants, leaders religieux et coutumiers, enseignants, autorités locales et politiques. Au cours de son intervention, le directeur Pays Save the Children a précisé que ce projet s’accentue sur l’approche plaidoyer et campagne pour un changement de comportement individuel et collectif en vue de prévenir le mariage des enfants. Il a indiqué que le programme est d’une importance capitale, puisqu’il vise à sauver la prévention du mariage des enfants particulièrement celui des filles. La problématique du mariage des enfants est un fléau mondial qui touche chaque année 15 millions de filles à travers le monde. Selon lui, 720 millions de femmes en vie aujourd’hui ont été mariées avant 18 ans. Et de préciser qu’en Afrique subsaharienne, 40% des femmes sont mariées pendant leur enfance. Selon le rapport de l’Unicef sur la « situation des enfants dans le monde », le Mali, avec 55%, occupe la 6ème position sur les 10 pays aux taux les plus élevés de mariage des enfants de moins de 18 ans en Afrique. Il dira que la pratique du mariage des enfants au Mali, à l’instar des autres pays concernés, à des conséquences multiples sur le plan éducationnel socio-sanitaire sur la jeune fille. Elle retire la plupart des filles qui en sont victimes de l’école et les prive de jouir de leur droit fondamental à l’épanouissement socioéconomique non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs familles et leurs communautés. Afin de renforcer les différentes initiatives en cours et d’impulser une nouvelle dynamique, Save the Children, Population Council et Oxfam et leurs partenaires ONG Agir, Walle, A Soro et Fawe-Mali mettent en œuvre ce programme dénommée « le mariage n’est pas un jeu d’enfants », essentiellement axé sur les questions de santé de la reproduction, l’éducation, la protection et le plaidoyer. « Cette approche nous en sommes certain spécifiquement aux filles, un environnement socioculturel et législatif favorable à leur plein épanouissement », a-t-il laissé entendre. Avant de remercier le Royaume des Pays-Bas pour tous les efforts déployés en faveur des enfants du Mali.

Lamine Sissoko

