Meeting de soutien aux autorités de la transition : Le collectif des producteurs de coton demande la prorogation de la transition

Après Koutiala, le 31 aout dernier, les producteurs venus des 42 secteurs des différentes filiales de production, les cotonculteurs ont tenu un meeting, le 7 septembre 2021, à Beleko, filiale de Fana. Il était question de témoigner leur soutien à la transition en réponse au maintien de la subvention des intrants et à l’augmentation du prix du kilo de coton-graine. Réunis au sein d’un collectif, les producteurs de coton, en guise de reconnaissance aux plus hautes autorités pour la désignation d’un administrateur provisoire à la tête de la C-SCPC comme réclamé lors des assises sur le coton, ont plaidé pour une prorogation du délai de la Transition. L’objectif est, selon le Président de l’association Wuujo-Co, Sekou Coulibaly, de permettre la refondation de l’Etat tant réclamée par les Maliens et permettre à Assimi Goita de conduire à bon port cette attente populaire. «Nous serons devant et derrière lui, à sa gauche comme qu’à sa droite pour la réussite de la transition», a lancé M. Coulibaly, tout en profitant de circonstance pour donner des explications sur la crise du coton de 2020. Selon lui, contrairement à ce qu’on a fait croire au départ, le boycott de la campagne précédente résultait principalement des conditions de renouvellement des instances dirigeantes, de la mise en place des bureaux à la base jusqu’au niveau de la confédération. En clair, c’est en violation des textes de l’Ohada, soutient-il, que la quasi-totalité, des bureaux ont été mis sur place avec un peu partout des représentations des communes en lieu et place des coopératives aux bureaux des fédérations. Toutes choses à l’origine de contentieux judiciaires jusqu’ici pendants devant les juridictions.

Au nombre des motifs du boycott, selon lui, figurent aussi, entre autres, la baisse du prix d’achat du Kilo du coton-graine, l’augmentation du prix de l’engrais et la disparition du fond de stabilité de la filière. C’est en réaction à ces phénomènes que les paysans ont opté pour un refus de cultiver le coton avec comme conséquence la flambée des prix de tous les produits de première nécessité, explique-t-il.

Apparemment déçu des politiques, le Président de Wuujo-co en a profité pour inviter les paysans à voter pour des hommes et femmes d’honneur, de dignité et jouissant de l’estime des paysans aux prochaines élections générales.

Quant à Amidou Konsogo, il a insisté sur la vocation du collectif de défendre partout et en toute circonstance les intérêts des paysans. « Nous n’avons pas de vocation politique …, notre seul et unique objectif est la défense des intérêts du monde paysan. C’est un combat qui a commencé il y a de cela huit ans», a-t-il noté, comme pour lever toute équivoques sur l’engagement du collectif à accompagner les autorités de la transition.

Amidou KEITA

