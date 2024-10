Mme Macalou Bintou Koné : L’altruisme fait Femme !

La liste des associations dont elle est membre fondatrice ou membre tout court est aussi longue qu’un bras. De l’association “Groupe Benso” dont elle est la présidente au Groupement des femmes pour l’accompagnement de la Transition et de l’après Transition en passant par la Commune urbaine de Gao dont elle la vice-présidente l’Association d’amitié Mali-Maroc dont elle fut vice-présidente pendant de longues années, l’Association femme action et culture, l’Association pour la réhabilitation et la promotion de la culture songhaï (ARPACS) ; l’Association des épouses des anciens chefs de missions diplomatiques et consulaires du Mali (AEACMDC), etc., Mme Macalou Bintou Koné s’est tout entière dédiée à être avec les autres, à vivre pour et par les autres.

De son milieu familial et social à son parcours professionnel en passant par ses formations qui sont autant d’étapes initiatiques, Mme Macalou Bintou Koné semble être prédestinée à œuvrer pour mettre les hommes ensemble, à travailler à la cohésion sociale à construire la paix. Elle excelle dans ce domaine et son leadership ne souffre d’aucun doute. Pour preuve Mme Macalou Bintou Koné est détentrice du “Prix Sira Diop” pour le leadership féminin. Les multiples services rendus, les bons et loyaux services, lui ont valu d’être décorée de la médaille de chevalier de l’Ordre national du Mali. .

Professionnellement, Mme Macalou Bintou Koné a participé à presque tous les grands rassemblements du pays, soit en tant qu’organisatrice, soit en tant que protocole, soit en tant qu’encadreur. Pêle-mêle on peut les Assises nationales pour la refondation, les sommets France-Afrique de 2008 et de 2017, les Rencontres de la photographie africaine, la participation à toutes les organisations, les grandes rencontres qui se sont déroulées au Centre international de conférences de Bamako CICB de 2000 à 2015, etc.

Dotée d’une conscience professionnelle très aiguë, Mme Macalou est restée fidèle au poste et toujours prête à servir malgré une retraite bien méritée.

K.T

Commentaires via Facebook :