La troisième édition du diner gala de bienfaisance de l’association Alegria pour mobiliser des fonds en faveur des enfants talibés s’est déroulée le samedi dernier à l’hôtel Radisson Collection de Bamako. Placée sous le parrainage du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, cette initiative a permis de lever des fonds pour la concrétisation de ce projet.

Ils étaient très nombreux à prendre part à ce diner gala. Outre le ministre commissaire à la sécuritaire alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, on pouvait noter la présence du conseiller à la Primature Ibrahima Simpara (ex directeur national des domaines), du guide religieux Chouala Bayaya Haïdara, de Mme Guindo Aïssata Wagué de l’Association vision nouvelle, du patron de Koumala Transit transport Ali Kouma. A ceux-ci, il faut ajouter la participation de nombreux artistes comme Mylmo, “Petit Bandit”, Kibili Demba Kouyaté et son épouse Fatim Diabaté. Prenant la parole, la présidente de l’association Alegria, Adama Samaké, a rappelé que le projet SOS, qui existe depuis trois ans, consiste à identifier des enfants talibés dans certaines zones de fortes densités à Bamako, à travers des enquêtes, statistiques de collectes de données socio-économiques. Il vise surtout à sélectionner un nombre d’enfants et de faire de ces bénéficiaires des modèles de réinsertion sociale à travers des activités génératrices de revenus.

Elle a aussi énuméré les nombreux bienfaits de ce projet qui permet de développer une plateforme de concertation et de sensibilisation avec les familles des enfants présélectionnés sur les enjeux de leur resocialisation et de leur éducation ; de développer des partenariats avec des structures et institutions d’apprentissage pour la scolarisation et la création d’opportunités d’insertion professionnelle des enfants sélectionnés ; de suivre le développement des activités des enfants bénéficiaires pour en faire des modèles ; de capitaliser les expériences et vulgariser les résultats afin de resocialiser un plus grand nombre d’enfants Talibés voire un millier et plus. “Ce programme favorise sans nul doute la cohésion sociale, la réconciliation et l’égalité des chances pour tous les enfants du pays ; réduisant ainsi les risques de radicalisation d’une frange de la population. Cela nous conforte dans notre volonté de nous inscrire dans la vision du président Assimi Goïta, président de la Transition, de faire du Mali un pays émergent, pacifié et socialement stable, qui compte en Afrique et dans le monde”, a soutenu la présidente de l’Association Alegria. Elle a saisi cette occasion pour remercier le ministre commissaire à la Sécuritaire alimentaire et tous les partenaires qui les soutiennent dans cette initiative pour redonner de l’espoir à de nombreux enfants, et rendre le sourire à des centaines d’enfants.

Pour sa part, le ministre Redouane Ag Mohamed Ali, parrain de la soirée, a réaffirmé son soutien à cette association pour la permettre d’atteindre ses objectifs.

Notons qu’au cours de cette soirée de bienfaisance, beaucoup de partenaires ont apporté leur soutien financier à l’association Alegria. Des fonds qui permettront d’assurer les frais de location du siège, la formation, la restauration des pensionnaires du centre.

