Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : Garantir à chaque Malien l’accès aux soins et à l’assistance médicale pour mener une vie saine et productive !

Lancé en 1995 pour soutenir et renforcer les valeurs de solidarité qu’incarne notre pays, le Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion s’impose de plus en plus comme un “instrument efficace de réduction de la pauvreté”. Et la marraine nationale s’appelle Mme Touré Lobbo Traoré, épouse de Feu Amadou Toumani Touré et ancienne Première Dame du Mali. Le thème porte sur “La solidarité au service de la paix, de la stabilité et de développement dans le Mali Koura”.

C’est pourquoi, depuis 2001, au vu de l’ampleur que prenaient les commémorations du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion et la nécessité de conférer à cet événement un cadre réglementaire conséquent, le gouvernement a adopté le décret n°01-468/P-RM du 27 septembre 2001 portant institutionnalisation du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Ainsi, la commémoration de la 28e édition sera bâtie autour des objectifs suivants : la promotion d’une culture de solidarité au sein des populations ; le renforcement des capacités des groupes vulnérables en vue de lutter contre leur exclusion sociale ; la promotion des mécanismes de protection sociale de la population contre les risques sociaux ; la mobilisation des populations et des partenaires autour de la mise en œuvre d’actions visant au maintien de la paix et de la cohésion sociale.

Notons que les orientations stratégiques de cette édition sont les suivantes : renforcer les actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des groupes cibles ; renforcer la protection sociale et l’extension de la couverture sociale des groupes cibles ; contribuer à la formation, à l’emploi et à l’insertion professionnelle des groupes cibles ; faciliter l’accès aux services sociaux de base des groupes cibles ; contribuer au raffermissement de la paix et de la sécurité. Aussi, les actions de solidarité du mois vont concerner les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les femmes démunies seules chargées de familles, les femmes victimes de fistules vésico-vaginales, les PVVIH, les enfants en général et ceux abandonnés en particulier, les jeunes et les victimes de la crise du Nord, les veuves et les orphelins, etc.

Rappelons que le contexte socio-économique actuel et l’environnement national et international, dominé par des crises multiformes et aux conséquences profondes ont permis de recentrer les options stratégiques et de réorienter les actions dans une dynamique participative de développement durable. Ainsi, l’organisation de la 28e édition 2023 du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion se fera dans un contexte marqué par la pression de la communauté internationale en raison de l’option prise par notre pays.

C’est ainsi que le gouvernement malien s’est engagé à garantir à chaque Malien un bien-être et en garantissant l’accès aux soins et à l’assistance médicale dont il a besoin pour mener une vie saine et productive indépendamment de sa situation socioéconomique conformément à la vision du président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta celle de “mettre le Malien au cœur des actions du gouvernement” et le respect des trois principes qui guident les actions du gouvernement ; à savoir : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décisions.

Précisons que le Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion est célébré suivant quatre semaines thématiques : la Semaine des personnes âgées ; la Semaine de la femme et de l’enfant ; la Semaine des personnes vivant avec un handicap ; la Semaine de la jeunesse, de l’emploi et de l’entreprenariat.

Quant au cadre de programmation, il est axé sur cinq orientations stratégiques ; à savoir : renforcer les actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des groupes cibles ; renforcer la protection sociale et l’extension de la couverture sociale des groupes cibles ; contribuer à la formation, a l’emploi et à l’insertion professionnelle des groupes cibles ; faciliter l’accès aux services sociaux de base des groupes cibles ; contribuer au raffermissement de la paix et de la sécurité.

Boubacar Païtao

Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion :

Un important don de plus de 40 millions Fcfa offert par l’ONG Al Farouk à des couches vulnérables

100 machines à coudre, 85 bourses de formation en coupe et couture, 4 moulins multifonctionnels et 5 motos tricycles. Ce sont en substance les dons faits le dimanche dernier par l’ONG Al Farouk et son partenaire turc IHH Temsilci à son siège à Hamdallaye ACI 2000 à des couches vulnérables dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. D’un montant de plus de 40 millions de FCFA, la remise s’est déroulée sous la supervision du ministre de la Santé et du développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, en présence de la marraine nationale du Mois, l’ex première Dame Touré Lobbo Traoré.

Autre ces deux personnalités, on pouvait noter à cette cérémonie de remise la présence du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassoun Coulibaly, et de son collègue de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Coulibaly Mariam Maïga et du représentant de l’ONG Turc, Mustafa Yagci. Ces dons sont composés de 25 bourses de formation en coupe et couture d’une valeur de 25 millions de FCFA, de 100 machines à coudre pour des femmes d’un montant de plus 7 millions de FCFA, de 4 moulins multifonctionnels et de 5 motos tricycles. Le coût global de ces matériels est estimé à plus de 40 millions de FCFA, le tout financé par l’ONG Al Farouk avec l’appui de son partenaire turc, IHH.

Avant de remettre ces dons, le Directeur général de l’ONG Al Farouk, Cheick Ibrahim Kontao, a rappelé que leur structure intervient au Mali depuis 32 ans dans divers domaines notamment la santé, l’éducation, le développement…

“Dans le domaine de la santé, nous avons soutenu l’opération de plus de 20 000 personnes malades de la cataracte; des centres de santé communautaire ont été aussi construits par nos soins et certains ont été aussi équipés”, a-t-il expliqué Kontao, avant de poursuivre que toujours dans le domaine de l’assistance aux couches vulnérables; leur ONG a aussi réalisé des forages dans diverses localités, sans oublier le volet éducatif où plus de 500 salles de classe ont été construites. “C’est dans la même dynamique que nous avons réalisé à Fana 100 logements sociaux pour des personnes nécessiteuses”, a ajouté Cheick Ibrahim Kontao. Ce n’est pas tout, l’ONG Al Farouk, à l’en croire, dispose d’un centre de formation et assure la prise en charge de milliers d’orphelins aussi. Le premier responsable de Al Farouk a saisi cette opportunité pour apprécier la collaboration avec le ministère de la Santé et du développement social, en un mot, l’Etat malien qui est un grand partenaire de leur ONG dans le cadre de leurs activités.

“Nous devons unir nos efforts pour lutter contre la pauvreté. C’est ‘est pourquoi, je remercie pour l’honneur qui m’a été par le passé par le ministère de la Santé en me désignant parrain national du mois de la solidarité”, a rappelé le Directeur de Al Farouk, en précisant que pour cette année, leur ONG va faire des donations de près de 184 millions de FCFA dans le cadre du mois de la solidarité.

La marraine nationale, Mme Touré Lobbo Traoré, s’est surtout félicitée de ces donations, particulièrement des machines à coudre qui vont permettre de doter des bénéficiaires d’outils de travail pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus et assurer par ricochet leur autonomisation. Elle a aussi salué les donateurs et a invité les bonnes volontés à se mobiliser davantage pour le succès de ce mois.

Quant à la ministre de la Santé et du développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, elle a apprécié à sa juste valeur cette donation qui contribue à l’autonomisation des femmes. Même sentiment de satisfaction et de reconnaissance chez la ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille et chez la porte-parole des bénéficiaires, Maïmouna Niaré. “A la demande de l’ONG Al Farouk, le centre Maridié Niaré s’est engagé à former des orphelins, et à leur doter aussi d’outils de travail”, a témoigné Maïmouna Niaré du Centre Maridié Niaré qui est intervenue au nom des bénéficiaires. Détail important: les 100 dames qui ont reçu les machines à coudre ont été au préalable formées avec le soutien de Al Farouk.

Kassoum Théra

