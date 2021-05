Mort d’un boucher à Kita : L’ultimatum de la population au Substitut du TPI expire aujourd’hui

La médiation effectuée par certaines personnalités demandant à la population de renoncer au départ forcé du Substitut du tribunal de première instance de Kita, Mamadou Haidara, n’a pas été suivie d’effet. La population de la capitale de l’arachide, toutes tendances confondues, maintien son ultimatum.

Les populations de Kita semblent décider à obtenir le départ forcé de la ville du Substitut du procureur du Tribunal de première instance de Kita, Mamadou Haidara. Les jeunes, la Cafo, les notabilités de la ville se sont retrouvées mardi 18 mai 2021 autour de la famille fondatrice pour la rédaction d’un Manifeste adressée aux autorités.

Le document signé par le chef de village Niamé Tounkara, mentionne leur volonté qui est : le « départ du Subtitut Haidara de Kita dans une semaine au plus tard sinon l’Etat sera responsable de ce qui va arriver ». En plus, ils exigent « que justice soit faite pour que plus jamais cela n’arrive à Kita ». Mieux, ils ont demandé « que le Tribunal de Kita soit nettoyé en dégageant tous les auxiliaires non affiliés à la justice qui se font intermédiaires entre les juges et la population ».

Tout est parti de l’interpellation et la détention par la justice, d’un boucher répondant au nom de Niafa Diarra dit M’Bouye, mort après sa sortie négociée de prison suite à une maladie.

Pour cette affaire, la population pointe un doigt accusateur sur le Substitut du Procureur de Kita, Mamadou Haidara, qui « a refusé sa mise en liberté malgré la dégradation de son état de santé ».

Quelques jours après les échauffourées, le Tribunal de Première instance de Kita, à travers la personne de son Procureur, Siaka Coulibaly, au cours d’une conférence de presse, a expliqué les circonstances de la mort du jeune boucher, les efforts déployés par le Tribunal de Kita pour l’acheminement du dossier d’Appel fait par le Substitut Haidara.

Le juge Coulibaly, a aussi précisé que le « receleur » Niafa n’est pas mort en prison « Il a été remis à ses parents quelques jours avant son décès ». Autre révélation faite par le juge, c’est que « le prisonnier n’était pas malade au moment de son interpellation». Et d’ajouter que l’Appel du Substitut ne saurait être un enfreint à la loi.

Comment est-t-on arrivé là ? Selon plusieurs informations, Niafa Diarra est un jeune bien connu à Kita, exerçant le métier de boucher. C’est à ce titre qu’il a acheté à 75 000 F CFA un bélier avec un certain Mohamed Dembélé sans savoir à qui, il avait affaire. Quelques jours après, les investigations ont pisté le jeune boucher et Mohamed Dembélé qui serait le voleur du bélier. Les deux ont été mis sous mandat de dépôt le 1er avril par le Tribunal de Kita. Et l’audience avait été fixée au 22 juin 2021.

Diarra, selon le manifeste de la population de Kita adressé aux autorités est parvenu a remboursé le prix du bélier au propriétaire soit 125 000 F CFA.

Selon les explications du Procureur Coulibaly, le détenu a formulé une demande de mise en liberté. Laquelle demande a été rejetée par le Substitut Haidara arguant que le dossier n’était pas au complet. Malgré cette opposition du Substitut, à l’audience du 4 mai, le dossier a été vidé avec la relaxe du boucher par le Vice président du tribunal Sandji Traoré. Quelle ne fut leur surprise, selon la population, le Parquet a fait appel. Une décision qui a abattu toute une population. Avec l’Appel de M. Haidara, Niafa est retourné en prison.

Tombé malade en prison, le détenu, « n’a pas eu l’assistance qu’il fallait », affirme le président des jeunes de Kita, Moussa N’diaye « malgré les interpellations du régisseur de la prison et du médecin ». « Quand le régisseur a constaté l’état de santé du prisonnier, il appela la famille pour l’amener contre la signature d’un engagement des parents ». Toute chose qui fut fait, selon M. N’diaye. Et d’ajouter « qu’arriver en famille dans un état critique, Niafa Diarra décède ».

Amadou Sidibé

