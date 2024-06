Notre compatriote, la talentueuse et très engagée artiste Rokia Traoré a été arrêtée vendredi dernier (21 juin 2024) en Italie en marge d’un concert qu’elle devait donner à l’occasion de la «Fête de la musique». L’événement était programmé le même jour au «Tempio di Venere» de Rome.

Les autorités italiennes n’ont pas pour le moment commenté l’information. Mais, le parquet de Bruxelles a pour sa part déclaré que «l’arrestation de Mme Traoré en Italie fait suite à une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 18 octobre 2023 ayant condamné l’intéressée, par défaut, à une peine de deux ans d’emprisonnement du chef de non-représentation d’enfant» à la personne en ayant la garde. Il faut rappeler que, en mars 2020, la Rossignole du Bélédougou avait été arrêtée et emprisonnée en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen car un tribunal belge lui avait ordonné de rendre sa fille. Il est important de rappeler que la justice malienne a ensuite accordé la garde exclusive à la mère.

Le verdict de la justice belge est jugé discriminatoire par de nombreux observateurs qui imaginent mal la voir refuser à une Belge la garde de son enfant (de surcroît une fille) au profit de son père célibataire. Et selon de nombreux observateurs, «cette histoire est en train de totalement briser la carrière musicale» d’un artiste dont le seul tort est de vouloir pleinement jouer son rôle et son devoir de mère. Même si elle était récemment apparue à des festivals au Togo et en Afrique du Sud, Rokia a dû renoncer à ses traditionnelles tournées en Europe et en Amérique à cause du mandat d’arrêt européen émis contre elle par la justice belge.

A Rome, elle pourra compter sur le soutien du Conseil de base des Maliens d’Italie, particulièrement de son dynamique président Mahamoud Idriss Bouné, qui a récemment obtenu 200 millions de francs CFA pour la famille de feu Saybou Sangaré, un Malien de la diaspora décédé le 26 novembre 2022 à San Severo en Italie, à la suite d’un accident de circulation. N’empêche que la représentation diplomatique du Mali ainsi que le gouvernement sont aussi interpellés à ne rien ménager pour le dénouement de cette affaire à suivre !

Naby

