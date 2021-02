La ville de Niono a abrité dimanche dernier (21 février 2021) la cérémonie de cessation des hostilités entre les chasseurs traditionnels dozos et la communauté peule dont les membres sont considérés à tort ou à raison comme des terroristes. L’événement était présidé par le ministre de la Réconciliation nationale, Colonel-major Ismaël Wagué.

Le Cercle de Niono est l’un des poumons économiques du pays, une zone de grande production agricole. Son positionnement géographique en fait aussi une zone d’insécurité par excellence depuis l’éclatement de la crise multidimensionnelle en 2012. Cette situation d’insécurité est préoccupante et se caractérise par la présence accrue des bandits armés dans le cercle et qui commettent des assassinats ciblés, des enlèvements, des vols de bétail et de récoltes. Ils sont aussi à la base des conflits intercommunautaires.

Des efforts ont été menés afin de trouver une solution à ces différents problèmes. La rencontre du mois de novembre 2020 à Niono, avec la présence de quatre ministres, en atteste. Malheureusement, la communauté peule et les chasseurs traditionnels dozos n’étaient pas parvenus à faire la paix. Ensuite, le Haut conseil islamique (HCI-Mali) a multiplié les contacts avec les deux parties, mais sans succès.

Grâce à l’initiative du Conseil local de la jeunesse de Niono avec l’implication du marabout Komani Tanapo, les chasseurs traditionnels dozos et la communauté peule ont finalement décidé dimanche dernier de déposer définitivement les armes au bénéfice des populations qui n’ont que trop souffert, selon leurs représentants, Amadou Niazon Coulibaly et Boubou Cissé.

A cette occasion, le ministre de la Réconciliation nationale a, au nom des autorités, exprimé sa joie et sa satisfaction pour cette belle initiative des deux communautés. Le Colonel-major Ismaël Wagué a demandé aux deux parties de tenir leurs engagements pour le bonheur des populations locales.

Amap-Niono

