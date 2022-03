Un ouf de soulagement pour les habitants de la Commune de Safo. Les habitants de la Commune rurale de Safo ont eu gain de cause en se donnant les mains et en sifflant dans la même trompète. La Commune rurale de Safo reste comme telle et deviendra désormais un arrondissement issu du nouveau découpage territorial en vue. C’est ce qui ressort du rejet en bloc fait par les autochtones de ladite Commune.

En effet au mois de novembre dernier, les autochtones des 14 villages de la Commune de Safo s’étaient réunis dans la cour de la mairie pour rejeter en bloc le projet de la décision portant la répartition de la Commune rurale de Safo entre la Commune I du district de Bamako et celle de la Commune rurale de Yélékébougou.

Très déterminés, pour ne pas disparaitre de la carte et perdre leur champs et leurs valeurs ancestrales avec le nouveau projet de découpage administratif publié en septembre dernier, les autochtones ont montré leur muscle et déployé tout leur savoir-faire pour ne pas que la Commune de Safo ne disparaisse.

Safo et Falayan dans la Commune I du district de Bamako, appelé 1er arrondissement et les 12 autres à savoir, N’zorokoro, Tassan, Torodo, Sirababougou, Donéguebougou, Sériwala, Dognoumana, Kodialani, Dabani, Kôla, Chôdo et Somabougou seront rattachés à la Commune rurale de Yélékébougou, située à 55 kilomètres de Safo.

L’information a été donnée lors des Assises nationales de la Refondation phase communale par les autorités locales. Cette information a été saluée par les autochtones et elle a été l’occasion pour cette population, de s’adonner fortement aux travaux des Assisses nationales pour la Refondation, encouragées les autorités de la transition pour leur sens élevé de responsabilité et d’écoute.

Abou Safouné Diarra

(stagiaire)

