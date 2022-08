Son absence devient de plus en plus trop longue et pesante pour qu’on s’en alarme. Depuis la tentative spectaculaire de l’embastiller depuis son domicile, les nouvelles sont plus contradictoires qu’édifiantes sur le sort du charismatique président du parti SADI. Ses camarades rassurent qu’il se trouve à un endroit assez sûr pour ne pas s’inquiéter, tandis que l’opinion s’interroge sur le silence d’Oumar Mariko ainsi que sur la nature de sa cache. Impossible, explique-t-on, que l’intéressé puisse disparaître aussi longtemps dans la capitale sans être déniché par la panoplie de limiers lâchés à ses trousses. Reste l’éventualité d’une exfiltration à l’extérieur, une hypothèse plus plausible mais contrariée par le silence d’un homme politique plutôt peu enclin à l’omerta. Aucune éventualité n’est en définitive écartée, y compris celle d’une détention de l’intéressé en-dehors des milieux carcéraux traditionnels, probablement pour le mettre hors d’état de nuire. Il faut rappeler que les ennuis d’Oumar Mariko découle des propos qu’il a tenus sur les circonstances dans lesquelles l’opération de Mourrah s’est déroulée.

La Rédaction

