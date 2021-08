Panafricaine de la femme : L’autonomisation toujours au centre de préoccupations

«Femmes et Filières Porteuses soutenues par la Diaspora» ! Tel était le thème retenu par le Mali pour commémorer la Journée panafricaine des femmes (le 31 juillet de chaque année) dont les festivités ont eu lieu samedi (31 juillet 2021). Elles ont été présidées au CICB par le ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidié Founè Coulibaly.

«Inclusion Financière des Femmes : Défis et Opportunités» était le thème international retenu cette année pour cette journée. Cette thématique, selon Wadidié Founé Coulibaly, vise à amplifier l’information, la sensibilisation et le plaidoyer autour de la Décennie de l’inclusion financière et économique des femmes (2020-2030) et de la promotion des filières porteuses soutenues par la diaspora.

Il faut rappeler que le 31 juillet marque la journée anniversaire de l’Organisation Panafricaine des femmes (OPF), née au Tanganyika (actuelle Tanzanie) en 1962 par la volonté des mères fondatrices de l’Afrique comme Feue Aoua Kéita. La célébration de cette journée est l’une des grandes décisions prises à Dakar en 1974 lors du Congrès de l’OPF.

Aïssata Bâ

