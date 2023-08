Participation des jeunes au processus électoral : La COFOR Mali s’en préoccupe !

Le lundi 21 aout à la Maison des Jeunes de Bamako, la Coalition des Forces Juvéniles pour le Renouveau au Mali (COFOR-Mali) a lancé officiellement le Projet de formation sur la participation des jeunes au processus électoral. C’était au cours d’un point de presse animé par sa présidente : Zeynab Evelyne Jacques.

La COFOR-Mali entreprend depuis longtemps des initiatives qui favorisent l’épanouissement des jeunes du Mali. De Kayes à Kidal, elle va vers les jeunes en leur formant sur des grandes thématiques de la citoyenneté pour qu’ils deviennent des citoyens exemplaires dans le pays. C’est dans ce contexte et en raison de la place importante que les jeunes occupent dans le processus électoral de tout pays, qu’elle a décidé d’initier ce projet de formation sur la participation des jeunes au processus électoral.

Dans son intervention, la Présidente de la COFOR-Mali, Zeynab Evelyne Jacques a indiqué qu’au cours de leurs activités de sensibilisation à l’endroit des forces juvéniles dans le District de Bamako et à Kati, qu’ils ont relevé un fort besoin de la population juvénile d’être formée sur les changements majeurs en cours dans notre pays. Et d’ajouter que ce constat a aussi démontré la nécessité d’intensifier les opérations de sensibilisation et de formation des jeunes sur le processus électoral en vue d’encourager leur participation adéquate. C’est pourquoi, dit-elle, leur coalition fidèle à ses intentions de soutenir la promotion de la jeunesse malienne et d’encourager sa participation aux différents processus et de réformes politiques institutionnels, a décidé d’initier et d’organiser avec le soutien de ses partenaires, les ateliers de formation dans le District de Bamako et dans les 19 régions du Mali ainsi que la Côte d’Ivoire. Cela, afin de poursuivre les efforts de formation à l’endroit des jeunes sur les défis et perspectives en lien avec leur participation au processus électoral tant au niveau central que régional.

Zeynab Evelyne Jacques d’ajouter, que ce projet poursuit certains objectifs, notamment favoriser l’engagement citoyen et la participation massive des jeunes à la prochaine élection présidentielle à travers leur formation sur le cadre général des élections et les notions d’engagement citoyen. Il s’agira aussi, a-t-elle affirmé, d’améliorer les compétences en plaidoyer et lobbying des jeunes pour leur effort d’engagement avec les diverses parties prenantes électorales y compris les structures de gestion des élections. Pour conforter cette dynamique, la présidente de la Cofor se fixe comme défi d’augmenter et maintenir la valeur participative des jeunes dans les processus électoraux ; contribuer à la réussite des opérations électorales et à l’apaisement du climat social.

Parlant des résultats attendus, elle a donné l’assurance que les participants seront informés sur le processus électoral et deviendront résolument engagés pour une participation massive à la prochaine élection présidentielle. De même, que leurs compétences seront améliorées surtout dans l’appropriation du code électoral et une meilleure participation au processus électoral.

A travers ce projet, 850 jeunes seront formés sur le processus électoral dont 500 dans le District de Bamako et 50 en Côte-d’Ivoire.

Adama Tounkara

