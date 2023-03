«Point Diaspora» entre la BMS-SA et le Programme Tounkaranké : Créer des opportunités d’entreprendre par et pour les habitants des villages

Dans le cadre de la mise en œuvre du concept «Point Diaspora» entre la Banque malienne de solidarité (BMS-SA) et le Programme Tounkaranké, trois camions remplis de denrées alimentaires ont pris le 18 mars 2023, la direction de Yélimané, Gabou et Tinkaré.

A l’occasion du départ du convoi, une cérémonie a regroupé dans la cour de la BMS-SA le Secrétaire général du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, Alkaïdi Amar Touré, le Directeur général de la BMS, Lanfia Koïta, le promoteur du Programme Tounkaranké, Cheick Sall et plusieurs autres invités de marque.

A en croire son Promoteur, Cheick Sall, le Programme Tounkaranké évoque une journée mémorable qui est le couronnement d’une très belle aventure. Le point de départ du Programme Tounkaranké, a-t-il rappelé, a été la réflexion d’un constat dramatique qui est la mort de nos frères et sœurs dans le désert et dans la méditerranée à la recherche de l’eldorado. Selon Cheick Sall, personne ne peut rester insensible face à cette situation. «J’ai décidé de recenser les vraies causes de cette situation et de connaitre les forces et les faiblesses des outils dont nous disposons au Mali et surtout de chercher à identifier les menaces et les opportunités dans un environnement incertain. Aujourd’hui, nous assistons au départ d’une initiative inédite, c’est l’envoi de trois camions. Derrière ces envois, il y a des réalisations, des solutions sonnantes et trébuchantes. L’enjeu n’est autre que de faire de nos villages une terre d’innovation. C’est possible à condition de se mobiliser dans la même direction».

Le Directeur général de la Banque malienne de solidarité s’est dit heureux d’apporter sa touche à cette belle initiative sociale à travers le Programme Tounkaranké. «Il s’agit de soutenir ces comités villageois dans leur volonté de créer des opportunités d’entreprendre, par et pour les habitants dans leurs villages».

Dans le cadre d’un premier soutien, la BMS a aidé les comités villageois à avoir un relevé d’identité bancaire. Le deuxième soutien de la Banque concerne l’envoi de trois camions remplis de denrées, a-t-il précisé. Selon M. Koïta «le concept ‘’Point Diaspora’’ développera plusieurs activités génératrices de revenus en faveur des comités villageois ».

L’implication de la BMS, a-t-il souligné, porte sur un renforcement économique dans les villages contre l’exode rural et l’émigration des bras valides. Cela à travers la structuration, la bancarisation et la création d’activités génératrices de revenus dans des secteurs essentiels comme l’agropastoralisme, l’agriculture, l’artisanat, le transfert d’argent.

Rendre accessibles les services bancaires à tous les Maliens

Aux dires de Lanfia Koïta, « ce concept du Programme Tounkaranké répond parfaitement à l’ambition de la Banque malienne de solidarité de faire de nos villages un creuset des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social de nos territoires, basé sur les potentialités et les spécificités de chaque région». La BMS-SA souscrit avec conviction à ce programme dont l’ambition est de rendre accessibles les services bancaires à tous les Maliens dans les villes comme dans les villages ainsi qu’à la diaspora. Et cela conformément aux orientations du plan à moyen terme (PMT 2022-2025) de l’institution bancaire. Pour lui, le ciblage des secteurs concernés apporte une grande cohérence et permettra de renforcer la synergie des actions prioritaires à la fois des comités villageois, de la diaspora ainsi que des partenaires du Mali.

«La participation de la BMS-SA à cette initiative est une belle illustration de notre forte implication dans l’activité économique du Mali. Notre institution, la BMS-SA est à la croisée de plusieurs secteurs. Ce qui nous permet de faire une bonne analyse des préoccupations des clients. C’est cette perception de la BMS-SA au carrefour de toutes les initiatives de développement qu’il est important d’affirmer. Et cette cérémonie de départ des camions permet de visualiser encore une fois cette perception d’une BMS-SA au service de tous les Maliens. C’est en allant du bas vers le haut, en planifiant conjointement nos actions, en coordonnant judicieusement nos efforts que nous allons optimiser nos performances au bénéfice d’une inclusion financière massive et au service de notre développement économique.

C’est sur ces mots que la BMS réaffirme sa disponibilité totale à toutes les initiatives de développement économique, encourage les jeunes dans l’innovation économique et les invite à venir structurer leur chaîne de valeur auprès des hommes et femmes d’expérience de la BMS-SA».

