L’Hôtel de l’Amitié de Bamako a servi de cadre, le mardi 22 mars 2022, à la tenue de la cérémonie d’ouverture de l’atelier de renforcement des capacités des membres de l’ERAR (Equipe Régionale d’Appui à la Réconciliation) et des CCR (Comités communaux de réconciliation) de Kayes sur le manuel de médiation : « Prévention, gestion et résolution des conflits ». Cet atelier de 4 jours est organisé par la Mission d’appui à la réconciliation nationale (MARN), en partenariat avec l’Académie Folke Bernadotte (FBA).

Après l’allocution du représentant du FBA, Per BJALKANDER, le chargé de programme à la MARN (Mission d’appui à la réconciliation nationale), Abdoul Majid Halidou a fait savoir que le présent atelier de renforcement des capacités des ERAR et des CCR qui rentre dans le cadre de la vision du ministère de la réconciliation, traduite dans son Schéma Directeur de la réconciliation nationale, est de faire des ERAR et des CCR, les figures de proue du processus de paix au Mali, en les outillant et en renforçant leurs capacités à soutenir et accompagner les initiatives locales de paix et de cohésion sociale. « Au regard de la situation sécuritaire, de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays, les enjeux qui nous attendent sont de taille.

Notre objectif majeur est non seulement de renforcer vos capacités en tant qu’artisans de la paix en Techniques Fondamentales de médiation, prévention et gestion de conflit, mais aussi de vous aider dans leur application sur le terrain. Je souhaite que cet atelier atteigne pleinement ses objectifs et qu’il participe comme attendu, à outiller véritablement les ERAR et les CCR pour mener à bien leur mission.

Pour clore mon propos, je voudrais féliciter et encourager la Folke Bernadette Academie (FBA) pour leur appui à la MARN sur les chemins difficiles du chantier de la réconciliation et leur contribution significative au maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays », a-t-il conclu.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :