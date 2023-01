Dans sa volonté d’être une banque moderne sans renier ses origines, la Banque nationale de développement agricole (BNDA) a décidé d’évoluer vers une identité plus visible. Le 11 janvier 2023, à l’hôtel Salam, Alousséni Sanou, Ministre de l’Economie et des finances, a présidé la cérémonie de lancement de la nouvelle identité visuelle de la BNDA.

« Le nouveau logo rafraichi et épuré, traduit de nouvelles valeurs et de nouvelles promesses », a indiqué Mary Keita, Directeur général de la BNDA. Selon lui, ce nouveau logo traduit leur volonté de porter le plus loin possible les ambitions des hommes et des femmes qui ont décidé de faire confiance à la BNDA. « Cette identité visuelle est véritablement un nouveau contrat social que notre institution entend nouer avec ses clients, ses partenaires et ses prospects qui vont nous rejoindre. Je n’en doute pas », a-t-il déclaré.

Le Directeur général de la BNDA a rappelé qu’en décembre 2020, le Conseil d’Administration de la BNDA a validé son 7ème plan stratégique de développement à moyen terme. Selon lui, ce plan va s’exécuter de 2021 à 2025. « Pour le construire, nous avons mené en amont une réflexion stratégique qui a répondu aux enjeux et défis de notre époque : ceux de l’environnement économique et des conséquences en termes de réglementation et de normes prudentielles, ceux de la relation clientèle, de l’innovation technologique et des sujets financiers », a-t-il indiqué. Avant de soutenir que cela a eu pour résultat, un projet de transformation qui concerne toute la banque et répond à trois objectifs majeurs. Ce sont : être une banque innovante et une banque digitale ; grâce au digital, transformer en profondeur notre banque dans sa réponse client et dans ses processus de fonctionnement ; et assurer la continuité de notre histoire, de notre culture BNDA.

Selon le Directeur général de la BNDA, concrètement, ce projet vise à améliorer l’efficacité commerciale aux services de ses clients et à améliorer son efficacité opérationnelle pour cultiver l’excellence de son service et la qualité. Il a ajouté que ce projet vise également à améliorer les activités de support afin de privilégier le capital humain, la maîtrise des technologies et le pilotage de la performance. Enfin, il dira qu’il vise à valoriser les forces actuelles dans ce nouveau modèle.

Au regard de tout cela, il a déclaré que « la BNDA de demain sera plus performante ». Et, selon lui, c’est pour identifier ce Projet, qu’ils ont décidé de définir et adopter une nouvelle identité visuelle. « Elle exprime nos choix et donc nos valeurs », a-t-il déclaré. Il a estimé que ces valeurs répondent aux valeurs de leurs clients. « Nos clients pourront s’identifier à elles et donc à la marque BNDA », a-t-il déclaré.

En sa qualité de Président Directeur Général du Conseil d’Administration de la BNDA, Moussa Alassane Diallo, ancien directeur général de la BNDA, a rappelé que la BNDA a été créée en 1981, pour financer l’agriculture malienne. Selon lui, la BNDA est aujourd’hui devenue une banque universelle qui intervient dans tous les secteurs de l’économie malienne. « Cela a été possible, grâce aux hommes et aux femmes qui se sont dédiés à cette banque depuis sa création », a-t-il déclaré. Après avoir salué la capacité d’adaptation de la BNDA, il a qualifié l’institution financière d’ « un bijou de famille » qui finance aujourd’hui à hauteur de souhait l’agriculture malienne qui contribue fortement au produit intérieur brut du pays et fait vivre plus de 75% de la population malienne. Il a aussi fait remarquer que cette banque, aujourd’hui, prunelle de leurs yeux, paye de façon conséquente des impôts à l’Etat et des dividendes aux actionnaires. Pour terminer ses propos, il a invité tous les travailleurs de la BNDA à être des remparts contre la corruption.

Accompagné du PCA et du DG, le Ministre Alousséni Sanou a donné le coup de clic qui a dévoilé dans une projection vidéo le nouveau logo de la BNDA.

Assane Koné

