Pour soutenir les idéaux de Guimba National : Une association portée sur les fonts baptismaux

L’association pour le soutien aux idéaux du l’artiste-comédien Habib Dembélé dit Guimba National a procédé, le samedi 30 octobre dernier, au Carrefour des jeunes de Bamako, au lancement de ses activités. L’objectif est de soutenir les idéaux de Guimba National, mais également de faire de lui un repère pour la jeunesse malienne.

ette cérémonie de lancement des activités de cette association s’est déroulée en présence de Drissa Guindo, un homme de culture et parrain de l’évènement ; Fadima Coulibaly, directrice de la Pyramide de souvenir ; Job Diarra, président de ladite association ; Kaba Kéita, un proche ami de Guimba National, ainsi que plusieurs acteurs culturels.

Habib Dembélé dit Guimba National, né le 19 avril 1962 à San, est un artiste-comédien, metteur en scène, écrivain et homme politique. C’est pour soutenir les idéaux ce grand homme de culture que cette association a vu le jour.

Dans son intervention, le parrain de l’évènement s’est exprimé sur le choix de sa modeste personne comme parrain, un choix dont il dit avoir mesuré toute la portée et qu’il accepte avec honneur. “Qu’il me soit permis de parler de ce Malien qui fait notre fierté tout en me concédant des outils volontiers. De son vrai nom Habib Dembélé, Guimba National est un homme de culture pétri de convictions pour l’art, la culture, le développement ; bref pour le Mali. Malgré son parcours parfois semé d’embûches, le Commandeur de l’Ordre national du Mali a toujours cru en l’expression et surtout à la transmission de certaines valeurs cardinales, caractéristiques du Malien qui s’apparente à un ange de vertus. Des valeurs dont nous sommes malheureusement nostalgiques aujourd’hui et qui étaient parties intégrantes de notre identité, j’allais dire de notre repère. Une réflexion certainement partagée par les plus Hautes Autorités du pays qui ont jugé nécessaire de recouvrir à nos fondamentaux pour réussir cette refondation tant espérée de tous, au bénéfice de notre pays”, a-t-il expliqué. Il a également salué l’action exceptionnelle de Guimba National en faveur de l’art, de la culture et du développement dans toute leur richesse et diversité. “Vouloir immortaliser les idéaux de Guimba National n’est pas de la sinécure. Il s’agira pour vous et de façon bénévole de dédier votre vie aux autres, non sans difficulté. Mais des ennuis facilement surmontables à l’idée que c’est le prix à payer pour l’atteinte de vos objectifs. Convaincu que le patrimoine culturel constitue un facteur majeur pour la cohésion sociale, le combat de cette célébrité mérite d’être connu des jeunes générations pour une appropriation adéquate de ses idéaux bâtis autour de l’essence humaine”, a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le président de l’Association a indiqué qu’aujourd’hui, Guimba National est désormais choisi comme un exemple de conviction, de patriotisme et surtout de bâtisseur dont la renommée va au-delà des frontières.

“Notre engagement à promouvoir les idéaux de M. Habib Dembélé se justifie par l’envie de chacun de prendre une part active à la société future. Mais c’est dès aujourd’hui, ici même, que nous devrons saisir les opportunités qui nous sont offertes de nous engager sur des projets dans le but de façonner la société à nos envies et nos idées”, dit-il. Cette cérémonie de lancement des activités a été clôturée par la prestation de jeunes humoristes.

Mahamadou TRAORE

