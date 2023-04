Projet de Constitution : les membres de l’APDP s’approprient du contenu du document

Suite à l’ouverture de la campagne de vulgarisation du nouveau projet de constitution validé par le Président de transition, le Colonel Assimi Goïta, l’autorité de protection des données à caractère personnel a organisé une session d’appropriation à l’intention de ces membres. Présidant l’ouverture des travaux, le Directeur de l’APDP, Dr Mamoudou Samassekou, a indiqué que le projet de Constitution marque une étape cruciale dans la mise en place d’un cadre juridique solide et clair pour la protection des données à caractère personnel au Mali. Poursuivant, il a déclaré que cette journée de vulgarisation et d’appropriation du projet de nouvelle loi fondamentale permettra aux membres de l’APDP de constater les innovations et les différences avec la Constitution de 1992. Déjà, il a reconnu que pour la première fois dans l’histoire du Mali, un projet de constitution prend en charge la protection des données à caractère personnel. L’article 12 du projet de Constitution dispose que « le domicile, le domaine privé, la vie privée et familiale, les données à caractère personnel, le secret de la correspondance et de la communication sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte dans les conditions définies par la loi ». C’est pourquoi, le Dr Mamoudou Samassekou a exhorté les commissaires et les cadres de l’APDP à se familiariser avec le projet de Constitution. L’APDP est l’instance étatique chargée de veiller au respect des données à caractère personnel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

