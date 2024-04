En droite ligne de ses activités humanitaires, de solidarité et d’entraide en ce mois béni de Ramadan, l’opérateur historique Moov Africa Malitel a procédé vendredi à la remise d’importants objets et produits alimentaires à la Grande mosquée d’un quartier périphérique de Bamako, du nom de Tourela.

Les donations faites sont entre autres des lots de coran, des ⁠tapis de prières et des ⁠paniers bien garnis ramadan de rupture.

Lors de cette cérémonie tenue devant une grande foule de fidèles musulmans de la localité de Tourela, les autorités et légitimités traditionnelles et religieuses ont tour à tour tenu à rendre hommage à la société Moov Africa Malitel pour ce geste à leur endroit. Ce, avant d’adresser leurs remerciements les plus profonds aux responsables de cette société d’avoir posé cet acte d’une grande portée religieuse, sociale et humanitaire en ce mois béni de Ramadan.

Avec Moov Africa Malitel, personne n’est oubliée. C’est pourquoi, chaque année dans le cadre de son initiative ‘’opération Ramadan’’, elle tente de toucher des localités qui expriment réellement le besoin d’assistance. Vivement celle de l’année prochaine au niveau des mosquées ou lieux de culte d’autres localités du pays.

M DIAWARA

