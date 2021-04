Ramadan : BSS au chevet de la population de la commune IV du district de Bamako

Boubacar Sidiki Sangaré dit BSS, président du mouvement éponyme, a décidé de voler au secours de la population de la commune IV du district de Bamako, ainsi que certains journalistes qui ont l’habitude de couvrir ses événements. Il leur a offert 50 tonnes de riz et 56 tonnes de sucre pour les aider à supporter les multiples dépenses de ce mois béni de ramadan. C’était le mardi 20 avril 2021 devant la famille Sangaré à Lafiabougou.

Le président du Mouvement Boubacar Sidiki Sangaré BSS a jugé nécessaire de faire parler son cœur en faveur de ceux qui sont dans besoin pendant ce mois béni de ramadan. Il a offert 50 tonnes de riz et 56 tonnes de sucre aux fidèles de plusieurs mosquées de la commune IV, ainsi qu’aux associations féminines et à certains journalistes pour réduire leurs dépenses durant le mois de ramadan. « Depuis une décennie, j’ai pris l’engagement de venir en aide aux populations de ma commune durant le mois béni de ramadan et cette année ne pouvait pas faire exception à la règle, d’où la cérémonie de ce matin pour offrir du sucre et du riz à la population. C’est le bon Dieu même qui a recommandé ce geste et je ferai tout mon possible pour perpétuer cette tradition en venant en aide à la population pour lui permettre d’alléger les dépenses durant ce mois », a indiqué Boubacar Sidiki Sangaré. Le coordinateur des chefs de quartier de la commune IV, Boubacar Tabouré, a salué le donateur qui, selon lui, à travers ce geste, enlève une grosse épine des pieds des chefs de familles bénéficiaires du don. Il a aussi formulé des prières afin que BSS puisse continuer chaque année sur cette voie. Gaoussou Diallo dit Ras Dial a, lui aussi, au non des journalistes bénéficiaires, remercié Boubacar Sidiki Sangaré pour avoir associé les journalistes à ce don.

Moussa Samba Diallo

