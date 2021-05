Fête de Ramadan/ tontines de bœufs : Les chefs de famille peinent cette année

Si la fête de Tabaski, c’est la fête de mouton, celle de fin du Ramadan devient de plus en plus celle des bœufs. Ce sont des bœufs qui sont égorgés pendant cette fête pour accompagner la cuisine. Pour ce faire, des chefs de famille en groupes d’amis ou de collègues cotisent de l’argent entre eux, achètent leur bœuf et se partagent la viande. D’où la tontine. Mais cette année, elle passe difficilement.

Les bœufs varient entre 500 000 et 75 000 F CFA. Ce n’est pas facile que chaque famille s’en procure individuellement. Les chefs de famille font leur tontine, souvent annuelle ou à l’approche des fêtes et se partagent la viande. Chacun apporte sa part chez lui.

« Cette année, c’est très dur. Les gens ont du mal à cotiser », confie, S. Diarra chef de tontine à l’Hippodrome. « Les années passées, nous étions plus d’une vingtaine de personnes. Tous les mois, chacun paie 5 000 francs. A l’approche du Ramadan, nous avons déjà nos vendeurs. Ils nous réservent des bœufs. Et à 10 jours avant la fête, il nous amène nos bœufs. Nous pouvions souvent avoir avec lui, 3 à 4 bœufs», a-t-il révélé. « Mais cette année, nous ne sommes que 12 chefs de famille et n’avons acheté que 2 bœufs », a-t-il dit. Pour ajouter que bons nombres se sont retirés cette pour manque de moyens. « Les choses ne sont pas du tout faciles cette année », a-t-il martelé.

« Cette année, nous n’avons pas fait de tontine au sein de notre établissement. Entre professeurs ici et personnel de direction, nous avons l’habitude de faire cette tontine depuis plus de 5 ans. Cette année, avec le bouleversement que les écoles ont connu cause de Covid-19, nous n’avons pas eu le temps maximum pour faire la cotisation. Donc nous avons annulé. Nous attendons l’année prochaine. Inch’Allah ! », a fait savoir, A. Maïga, un responsable de lycée privé à Bamako.

FETE DE RAMADAN

Des bovins à 200 000 et 300 000 F CFA

Comme à l’accoutumée, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, en collaboration avec des sociétés coopératives des zones pastorales des régions de Kayes, Koulikoro et Ségou, organise la vente promotionnelle de bovins du 3 au 12 mai 2021. L’opération s’inscrit dans le cadre de la stabilisation des prix de la bête la plus prisée à l’occasion de la fête de Ramadan. Ainsi, pour l’édition de cette année, les prix de vente varient entre 200 000 et 300 000 F CFA.

Initiée en 2010, cette vente promotionnelle vise à contribuer à réduire le prix d’achat de bovins l’objet d’une grande convoitise pour fêter la fin du mois saint de jeûne musulman. En collaborant avec des sociétés coopératives qui transportent la bête dans les villes où la vente est organisée, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche contribue à faciliter le transport des troupeaux, leur nourriture ainsi que leur sécurisation et celle des éleveurs. En prenant ces volets en charge, le département en charge de l’élevage dit permettre de réduire considérablement le prix de vente des bovins une fois transportés dans les villes afin qu’ils soient accessibles aux fidèles musulmans.

Ainsi, pour l’édition de cette année, les prix de vente varient entre 200 000 et 300 000 F CFA. Pour les 10 jours de la vente promotionnelle, ce sont 1 500 bêtes qui sont prévues d’être vendues à des prix dits abordables.

A Bamako où le lancement officiel de l’opération a eu lieu, la vente est organisée sur le terrain de football « Chaba » de Lafiabougou, situé en Commune IV du District.

