A Bamako, et comme dans d’autres régions du Mali, le mois de ramadan est une période active mais aussi un défi pour de nombreuses femmes dans l’administration. Entre leurs responsabilités professionnelles et la préparation du repas de rupture du jeûne, elles jonglent avec le temps et l’énergie pour tout concilier.

Aïssata Diallo est secrétaire de direction dans un service public. Pendant ce mois de ramadan, elle s’est concoctée un programme adapté à son rythme de travail. “Je commence ma journée à l’aube pour le suhoor avant de me rendre au travail. Les journées sont longues, surtout avec la chaleur et l’absence d’eau. Je termine à 15 h et rentre rapidement à la maison pour me mettre aux fourneaux. Pas le temps de traîner. Il faut que tout soit prêt avant l’appel à la prière”, explique-t-elle en coupant des légumes. Son astuce ? Préparer certaines choses la veille et compter sur sa sœur pour l’aider pendant le reste de la journée.

De son côté, M. K. est comptable dans une entreprise privée de la place. Sa méthode est différente de celle de Aïssata. Pour gérer cette période intense et difficile pour toutes les femmes en général et celles au foyer en particulier, elle explique comment elle s’y prend pour joindre les deux bouts.

“J’anticipe beaucoup. Je cuisine en grande quantité le week-end et je congèle, ça me sauve du temps en semaine. L’entreprise me permet de terminer le travail très tôt ma journée de travail aux environs de 14 h 45 pendant le mois de ramadan. Un avantage qui donne un peu plus de marge de manœuvre à nous femmes employées du service. Malgré tout, c’est fatigant. Mais c’est aussi un mois de bénédiction, alors on fait avec”.

Entre obligations professionnelles et tâches domestiques, ces femmes s’organisent au mieux pour vivre pleinement le ramadan, sans jamais négliger l’essentiel : la foi et la famille. Fatoumata Sidibé, enseignante de profession est de celles-ci. “Ce n’est pas toujours évident de rester concentrée toute la journée, surtout quand on sait ce qui nous attend en rentrant à la maison. C’est tellement fatigant et stressant, mais c’est aussi un mois où l’on se sent plus proche de Dieu. On fait des efforts pour bien gérer nos obligations professionnelles et ménagères sans négliger la spiritualité”.

