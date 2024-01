Lecture et mémorisation du Saint Coran : La promotion Ba Botto Barry à l’honneur

Afin d’éviter que les jeunes mendiants ne soient plus exploiter par leurs maîtres coraniques, l’association Digue Soudou Baba (l’espoir de la partie) « au plan religieux » a initié un Centre pour aider ces jeunes (maliens et de la sous-région) en leur apprenant à mémoriser le Saint Coran et facilitant leur apprentissage à certains métiers. Objectif : permettre leur réinsertion dans la société. Dénommé « Site de lecture et de mémorisation du Saint Coran », le Centre a célébré la sortie de sa troisième promotion à Sénou.

Octroyé, en octobre 2011, par le soin du général Ismaïla Cissé (un quarte d’hectare de son champ), le Centre a été appuyé avec la participation de nombreux membres du gouvernement, de nombreuses personnalités…

Depuis la pose de la première de nombreux travaux ont été réalisés, tel que : la clôture du Cite, la réalisation d’une école de trois classes, des dortoirs (matelas et moustiquaire), un dispensaire équipé (une salle d’hospitalisation, un bureau pour le médecin chef, une pharmacie et une salle de consultation, un château d’eau, une cuisine, le tout équipé en panneau solaire. Il est a précisé que ces enfants dorment et mangent sur le Site et ils ne sortent que jusqu’à la fin de leur formation.

Le général Cissé déclare : « Nous disons un grand merci à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement et qui ont apporté leurs soutiens pour la réussite de l’évènement. Ce qui nous a permis d’atteindre nos objectifs, notamment la réalisation des ateliers de formation (maçonnerie, menuiserie métallique, la réparation des motos, etc) ainsi que des équipements. Je profite de cette occasion pour dire un grand merci au général Cheick Fantamady Maïga pour avoir financé la réalisation de ces ateliers et leurs équipements… ».

Mes pensées vont également, ajouta-t-il, à l’imam Mahmoud Dicko, l’ONG Al Faruk, M. Barry, le gouvernement pour leur accompagnement pour que ce cite puisse se développer. Et cela nous a permis d’absorber de nombreux mendiants qui étaient en train de se promener en ville.

Trois promotions sont sorties du Centre : 1ère Seku Amadu Barry ; 2ème Seku Umar Tall, chef Tidiania du Futa Djalon ; 3ème Ba Botto Barry, grand érudit de Nampala.

La cérémonie a été bouclée par la remise de diplôme de reconnaissance à plusieurs personnalités.

Mohamed Sylla

