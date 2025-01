Renforcer la paix et la cohésion sociale : Cherif Ousmane Madani Haïdara, le Président du Haut Conseil Islamique du Mali parraine une grande séance de prêche regroupant des leaders religieux

Dans le souci de renforcer la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les différentes religions (chrétiens, musulmans, coutumiers, athées) au Mali, le grand prêcheur international, Cheick Mamadou Konaté entend organiser une grande séance de prêche et de bénédictions sous le thème : “Rôle des leaders religieux dans le renforcement de la paix, la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la stabilité au Mali”. Prévu pour aujourd’hui mardi 07 janvier 2025, à 21 heures sur le terrain de football de ATTbougou 700 logements en Commune VI du District de Bamako, cette grande séance a comme parrain, Cherif Ousmane Madani Haïdara, Président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) et non moins Président de l’Association Internationale des Ançars. Et comme invité d’honneur, Dr Mahamadou Koné, Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes.

Selon l’organisateur Konaté, la laïcité qui demeure une opportunité pour la stabilité du Mali est de plus en plus menacée à cause de la mauvaise compréhension de certaines personnes. Ainsi, l’objectif pour lui en organisant cette séance demeure la stabilité du Mali.

A cet effet, la rencontre regroupera l’ensemble des leaders de toutes les communautés religieuses au Mali afin de leur expliquer davantage leur rôle pour vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale.

Il s’agit d’une initiative très salutaire qui contribue à la stabilité de notre pays.

Dognoume Diarra

