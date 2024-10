Rotaract Club Bamako-Titibougou : Des salles de classes rénovées

La toute nouvelle présidente du Rotaract Club Bamako Titibougou, Boussiratou Maïga, a rénové des classes, la direction et les toilettes de l’école de Titibougou. La cérémonie de réception a eu lieu le week-end dernier en présence des responsables du Centre d’animation pédagogique de Sangarébougou (Cap), de la direction et le comité de gestion de l’école de Titibougou.

Selon Boussiratou Maïga, “le Rotaract est un club service bénévole créé en 1968 aux Etats-Unis par le Rotary international, composé de jeunes hommes et femmes de 18 à 30 ans”. Un club bénévole, issu du Rotary International qui est un réseau mondial de plus de 1 million 400 mille décideurs solidaires qui répondent à des besoins locaux à travers le monde.

Depuis son arrivée à la tête du Rotaract Club Bamako-Titibougou, en juin dernier, Boussiratou Maïga s’est donnée comme mission de rénover toute l’école de Titibougou. A l’en croire, ce sont les moyens qui ont manqué. “Nous n’avons pu rénover que trois salles de classe, deux directions et les douze toilettes. Mais l’espoir reste”, estimera-t-elle, avant de remercier les bailleurs et précisément le parrain Lassana Théra.

Une satisfaction pour les responsables du Centre d’animation pédagogique, la direction et le comité de gestion de l’école de Titibougou. “Nous remercions le Rotaract Club Bamako-Titibougou et sa présidente Boussiratou Maïga. Nous leur promettons de prendre soin des classes, direction et toilettes rénovées et ils ne seront pas déçus”, a promis Zaphet Domboua, le directeur de l’école de Titibougou.

Après cette action de rénovation des classes, direction et toilettes de l’école de Titibougou, la président du Rotaract Club Bamako-Titibougou envisage d’autres actions ; à savoir : don de kits dentaires pour enfant à Conakry qui rentre dans son plan d’action à l’échelle international, une grande mobilisation pour le dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus en juin prochain et des sorties entre clubs et des formations.

Koureichy Cissé

