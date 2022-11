Le président du Panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou, a noté une convergence de vues avec les autorités maliennes de transition sur les défis auxquels la région est confrontée à l’issue d’une audience que lui a accordé jeudi dernier (27 octobre 2022) le colonel Assimi Goïta.

«J’ai eu des échanges avec mon aîné, Mahamadou Issoufou… Nous avons une convergence de vues sur le Sahel et partageons la nécessité de mutualiser les efforts sans ingérences et dans la sincérité», a également précisé sur twitter le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, après avoir rencontré jeudi dernier (27 octobre 2022) le président du Panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou. L’ancien président de la République du Niger avait conduit une forte délégation venue discuter avec les autorités maliennes de la sécurité et du développement dans le Sahel.

«Notre entretien a porté essentiellement sur les défis que connaît notre région, le Sahel», a confié à la presse Mahamadou Issoufou à sa sortie d’audience. «Les défis sécuritaires, institutionnels, climatiques, démographiques, du développement économique et social ont été d’abord l’objet des discussions entre la délégation du Panel indépendant et le chef d’État malien… Nous avons noté ensemble que tous ces défis sont entrelacés», a-t-il ajouté.

Cette mission d’évaluation sur la sécurité et le développement au Sahel (confiée au Panel indépendant par le Secrétaire général des Nations unies, en rapport avec l’Union africaine, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest et le G5 Sahel) concerne non seulement la région sahélienne, mais aussi certains pays du Sahara et du Golfe de Guinée. Il s’agit, selon le président du Panel, d’une mission qui va «évaluer les différentes stratégies» qui sont mises en œuvre et qui sont en cours actuellement en vue de faire face aux différents défis déjà évoqués.

«Il s’agit de faire cette évaluation et de faire des propositions et des recommandations afin d’agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces en vue d’apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre notre espace commun», a précisé Mahamadou Issoufou.

Moussa Bolly

