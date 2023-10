Salon de l’économie sociale et solidaire : Un instrument de réduction de la pauvreté

Dans le cadre de la célébration de la 28e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, la direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire (DNPSES) a organisé le Salon de l’économie sociale et solidaire. L’ouverture de ce salon de cinq jours a eu lieu le lundi 23 octobre 2023 à la Maison des jeunes de Bamako. Le thème portait sur : “L’économie sociale et solidaire : Une autonomisation réelle et durable des femmes”.

La cérémonie d’ouverture de ce Salon était présidée par le colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Selon Mohamed Bassirou Traoré, directeur de la direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire (DNPSES), l’objet du Salon est de donner plus de visibilité à toutes les organisations qui œuvrent au quotidien pour assurer leur relèvement économique et aussi mener des activités sur les différents territoires pour voir comment on peut rendre le développement local réel dans notre pays.

Aux dires de la ministre Assa Badiallo Touré, ce Salon prend tout son sens, car il ne saurait exister un meilleur cadre que celui-ci pour promouvoir l’économie sociale et solidaire, domaine de recours des moins nantis d’entre nous pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

“C’est à ce titre que le levier de l’économie sociale et solidaire est un ressort indispensable pour davantage concrétiser la volonté des plus hautes autorités de notre pays en permettant à ce modèle de contribuer au raffermissement d’une société démocratique au sein de laquelle, la réduction de la pauvreté se réalisera par la création et la redistribution de richesses à travers la promotion des entreprises et organisations basées sur la solidarité et la primauté de l’homme“, a déclaré Mme la ministre.

Pour terminer, elle a adressé ses encouragements aux organisateurs du Salon et aux exposants qui bravent toutes les situations pour assurer la visibilité de ce secteur stratégique pour le développement d’un pays.

Selon Mohamed Bassirou Traoré, ce Salon permet de donner plus de visibilité à toutes ces organisations qui œuvrent au quotidien pour assurer leur relèvement économique et aussi mener des activités sur les différents territoires. C’est aussi l’occasion de voir ensemble comment rendre réel le développement de l’économie locale.

Les différentes activités programmées pour la tenue du Salon étaient, entre autres, l’exposition des stands et l’animation de causerie-débat sur l’économie sociale et solidaire et la protection sociale.

Marie Dembélé

