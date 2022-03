Comme avantages de ce partenariat, en plus d’élargir l’accès aux produits d’assurance à toutes les couches de travailleurs, se présente aux utilisateurs de SAMA Money, selon son PDG la possibilité de payer leurs cotisations par tranches

L’hôtel Radisson Collection a servi de cadre le mardi 15 Mars dernier au lancement commercial du partenariat entre SAMA Money et les Assurances volontaires AV+ du Groupe SAER pour le paiement des cotisations volontaires à l’AMO au Mali. Ce lancement à réuni autour du PDG de SAMA Money, Daouda Coulibaly entre autres personnalités, le DG de AV+ Marafa Traoré, du DG de la CANAM, médecin colonel Dembélé et Daouda Sogoba, représentant du PDG du Groupe SAER.

Dans son intervention, le PDG de SAMA Money, a indiqué qu’après la publication de sa nouvelle grille tarifaire le 1er mars 2022 avec des frais de retrait à partir de 0,5% seulement, sa société, toujours dans son approche d’inclusivité financière des populations, a décidé de nouer un partenariat avec l’Assurance Volontaire AV+, un régime de prévoyance sociale géré par l’INPS au Mali.

Comme avantages de ce partenariat, en plus d’élargir l’accès aux produits d’assurance à toutes les couches de travailleurs, se présente aux utilisateurs de SAMA Money, selon son PDG la possibilité de payer leurs cotisations par tranches. selon leurs capacités. Cela offre ainsi à l’assuré une solution flexible de régler ses cotisations d’assurance en toute simplicité, a-t-il rassuré.

Payer ses cotisations d’asurance n’a jamais été aussi simple qu’avec SAMA Money. Pour cela, selon Daouda Coulibaly, il suffit de télécharger l’application SAMA Money disponible sur Android ou ios et de cliquer sur la rubrique «Achat de services », ensuite ( Assurance AV+), renseigner votre numéro abonné AV+ et le montant de la cotisation à payer.

Rappelons que SAMA Money est accessible avec ou sans connexion internet a travers les canaux suivants : USSD (à travers #600#) Application Android et iOS ou encore WhatsApp.

Pour mener à bien son mandat, SAER-EMPLOI-AV+, selon Marafa Traoré, a mis en place une organisation interne appropriée, mais aussi dégagé des stratégies innovantes parmi lesquelles une flexibilité dans les modalités et moyens de paiement des cotisations et ce en nouant des partenariats avec les operateurs mobiles de la place parmi lesquels SAMA Money. En effet, à travers SAMA Money, selon le DG de AV+, il sera possible désormais aux groupes cibles, depuis leur lieu de travail, de télécom et des établissements financiers.

