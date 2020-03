La sécurisation des personnes et de leurs biens étant un souci constant de nos plus hautes autorités militaires et policières. C’est pourquoi la Région de Gendarmerie de Bamako et la Direction Régionale de la Police du District renforcent leur collaboration.

La collaboration entre la Gendarmerie et la Police Nationale est déterminante pour le succès des différentes activités sécuritaires.

Pour mieux renforcer cette collaboration, le Directeur Régional de la Police du district de Bamako, le Contrôleur Général de Police Siaka B. Sidibé, en compagnie de certains de ses proches collaborateurs, a effectué, le mercredi 11 mars 2020, une visite de travail à la Région de Gendarmerie de Bamako.

Avec le Commandant de Région de Gendarmerie de Bamako, le Lieutenant-colonel Alpha Yaya Sangaré et son staff, il a été question du raffermissement des liens de collaboration entre les unités des deux structures. Ils ont exprimé la nécessité d’établir un cadre de travail et de communication permanent en vue de circonscrire les diverses menaces. Les deux responsables en charge de la sécurité de Bamako et ses environs entendent également initier des rencontres périodiques pour être au même niveau d’information et combler les insuffisances constatées.

visiblement requinqué par l’approche, le Lieutenant-colonel Alpha Yaya Sangaré a, au nom de sa hiérarchie, remercié la délégation policière pour le déplacement avant de louer la belle collaboration existence entre la Police et la Gendarmerie Nationale.

Quant au Contrôleur Général de Police Siaka B. Sidibé, il a ajouté que ces deux forces ont toujours travaillé en synergie pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a rassuré de sa disponibilité à accompagner le commandant de Région de Gendarmerie de Bamako pour la réussite des missions assignées.

Même lieu, autre activité similaire

Signalons qu’auparavant, la section de Droit de l’Homme de la Minusma était à la région de gendarmerie de Bamako pour le même exercice : comment établir le lien de collaboration. La section Droit de la MINUSMA et le procureur Anti-terrorisme, non moins le procureur en charge de la Commune VI du District de Bamako, Samba Sissoko, se sont rendus le même jour à la Région de Gendarmerie de Bamako en vue d’échanger avec les responsables sur plusieurs questions liées à la vie des trois Institutions.

La séance de travail a regroupé le colonel Alpha Yaya Sangaré, Commandant Région de Gendarmerie de Bamako, le Commandant du Service d’Investigations Judiciaires (SIJ), le lieutenant-colonel Abdoulaye Haïdara et le Commandant du Groupement d’Intervention de Gendarmerie Mobile, le Chef d’Escadron Assitan Kanikomo.

Le respect et l’application des conventions relatives aux droits de l’Homme ont été au menu des échanges. La délégation a aussi visité les cellules de la Brigade de recherches de la Rive Gauche et du SIJ pour s’enquérir des conditions des personnes gardées à vue.

Ousmane DIAKITE

