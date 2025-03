Sécurité Alimentaire au Mali: Le Projet PARCB est né pour réduire la vulnérabilité des populations

Les travaux du 1er Comité de pilotage du Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de Base (PARCB), se sont déroulés il y a quelques semaines dans la salle de conférence de la DFM du Ministère de l’Agriculture. Cette réunion était présidée par le ministre de l’Agriculture, M. Daniel Siméon Kéléma, en présence du coordonnateur du PARCB, Dr Alou Barry et de l’ensemble des membres du comité de pilotage. Avec une enveloppe d’environ 45 milliards de F CFA, cet ambitieux projet a pour objectif de contribuer au renforcement de la résilience des populations par l’amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricoles climato-résilientes et sobres en carbone dans la région de Koulikoro et le cercle de Yanfolila d’ici 2027.

Pour le renforcement de la résilience des populations maliennes, le PARCB est né en janvier 2023 à travers des accords de financement signés entre l’Etat du Mali et la Banque Africaine de Développement (BAD). Pour le démarrage effectif de ce projet un comité de pilotage a été porté sur les fonts baptismaux et placé sous la tutelle du ministère chargé de l’Agriculture. Ce comité a tenu sa toute première réunion sous la supervision du ministre de l’Agriculture.

Quels sont les rôles de ce comité ?

Le Comité de pilotage du projet est l’organe suprême du PARCB, il est présidé par le ministre de l’Agriculture. Il conseille et oriente les Unités de Gestion du projet (UGP) et définit annuellement les orientations stratégiques et budgétaires. Il analyse sa performance au regard des résultats définis à l’avance et contenus dans le cadre de résultats des documents du projet. Au niveau des cercles, il y a les Comités locaux de concertation (CLC) et les Unités de Gestion du projet (UGP) au niveau des communes pour la bonne organisation et le bon fonctionnement du projet pour l’atteinte des objectifs assignés.

Prés de 300 mille bénéficiaires…

Dans son discours d’ouverture des travaux, le ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kéléma s’est dit comblé : « Je ne saurai exprimer, ce matin, la joie qui m’anime en présidant cette réunion du « 1er Comité de Pilotage du PARCB ».

Je profite de cette opportunité pour renouveler, au nom du Gouvernement et de mon département, la reconnaissance et la profonde gratitude de l’Etat Malien à la BAD au FAD qui, depuis plusieurs années se sont investies, sans relâche aux côtés des structures techniques et de la société civile pour le Développement de notre pays. »

Ce projet qui démarre à partir de janvier 2025 avec une enveloppe de 44 milliards de F CFA, contribue au pilier stratégique II du FAD-domaine prioritaire unique pour réduire la fragilité économique à travers des chaînes de valeur agricoles améliorées et ses domaines transversaux, le développement du secteur privé, genre, femmes, jeunes et société civile et le changement climatique à travers le développement des capacités humaines, de gouvernance et institutionnelles pour une croissance inclusive et la création d’emplois.

Selon les statistiques, le projet touchera sur la période de 2025-20027 plus de 49.564 bénéficiaires dont 23.397 femmes et 26.168 hommes y compris les jeunes, soit respectivement 47,2% et 52,8%. Les bénéficiaires indirects sont estimés à 297.386 dont 140.381 femmes et 157.005 hommes dans les régions de Koulikoro et Bougouni.

Les résultats attendus seront entre autres les aménagements, des infrastructures hydro agricoles, de production animale, des équipements piscicoles, de la construction et équipement des infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation, de l’aménagement et équipement des infrastructures de renforcement de capacités professionnelles et d’employabilité des jeunes et des femmes de la réalisation des infrastructures sociales de base, de la mise en place de fondations solides pour la digitalisation du secteur agro-alimentaire et aussi des mesures de sauvegardes environnementale et sociale pour réduire la vulnérabilité des populations face aux chocs climatiques.

Le Coordonnateur du projet Dr Barry rassure…

« Ce projet marque non seulement l’engagement des autorités et de ses partenaires en faveur de la sécurité alimentaire mais surtout la poursuite d’actions multiformes pour améliorer la résilience des populations en proie aux crises socio-politico-économique et sécuritaire sans précédent depuis 2012 et aux phénomènes climatiques extrêmes récurrents. » a laissé entendre le Ministre Kéléma avant de conclure que : « Le présent Comité auquel vous prendrez part tout à l’heure, a pour objectifs d’examiner et d’approuver le premier PTBA qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Les activités du PTBA 2025 porteront sur la préparation des dossiers de plusieurs études techniques, économiques, environnementales et sociales, de renforcement des capacités techniques et professionnelles ». Il a exhorté les uns et les autres à faire des propositions, des suggestions et des recommandations pouvant davantage améliorer le PTBA 2025 du PARCB. Quant au coordonnateur, Dr Alou Barry, après avoir souhaité la bienvenue aux participants et, félicité le ministre pour sa reconduction dans le nouveau gouvernement. Dr Barry a rassuré les autorités et les partenaires techniques et financiers qu’avec l’accompagnement de son équipe que le bateau PARCB sera mené à bon port et que tous les défis seront relevés avec l’engagement de tout un chacun pour le bonheur des populations et le renforcement de la sécurité alimentaire dans notre pays. Rendez-vous a été pris pour le prochain comité de pilotage.

A.B.D

